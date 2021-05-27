عمرها 101 عام وهزمت كورونا.. معلومات عن السيدة بدوي معمرة «عزل كفر الدوار»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رغم حالات الوفاة التي تجاوزت الملايين، إثر الإصابة من فيروس كورونا المستجد، الذي تفشى في جميع أنحاء العالم، نجد هناك جانبًا مشرقًا مع الكم الهائل من المآساة التي نعيش بها، إذ استطاعت سيدة مسنة تجاوز عمرها الـ101 عاما، داخل مستشفى عزل كفر الدوار بالبحيرة.

أبهرت قصة تعافي السيدة المسنة الجميع داخل مستشفى العزل، بالرغم من تقدمها بالعمر ومهاجمة الوباء لكبار السن بشكل كبير ما قد يتسبب في وفاتهم.

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، أبرز المعلومات عن السيدة المعمرة التي تعافت من فيروس كورونا المستجد، داخل مستشفى عزل كفر الدوار بالبحيرة.

- السيدة بدوي عامر، من مواليد 3 يناير عام 1920، وتبلغ من العمر 101 عاما.

- تقيم السيدة المعمرة بالوسطانية بمركز كفر الدوار، بمحافظة البحيرة.

- أصيبت بفيروس كورونا المستجد، ودخلت مستشفى عزل كفر الدوار، قبل 4 أسابيع.

- تلقت المعمرة بروتوكول وزارة الصحة الخاص بمصابي فيروس كورونا، وتلقت الرعاية الطبيبة الكاملة والدعم النفسي.

- دخلت المعمرة مستشفى العزل، بعدما عانت من ارتفاع في درجة الحرارة ونقص الأكسجين، وألم شديد في الجسم.

- تماثلت المعمرة المصرية للشفاء من فيروس كورونا المستجد، وتمكنت من مغادرة مستشفى العزل بكفر الدوار.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 876 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 188567 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1151 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 43 حالة جديدة.