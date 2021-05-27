بعد تصدرها الترند.. أبرز إطلالات ياسمين رئيس

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الجدل الكبير أثارتها الفنانة ياسمين رئيس على مدار الساعات القليلة الماضية، وتصدرت ياسمين رئيس ترند محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي بعد إطلاق أغنيتها الشعبية مع المطرب الشعبي حسن شاكوش، وعلى الفور وبعد نشر تلك الأغنية بحث الكثيرون عنها على محركات البحث رغبة في مشاهدة الكليب الخاص بها.

وعقب إطلاق الأغنية الشعبية للمطرب حسن شاكوش بالمشاركة مع الفنانة ياسمين رئيس تحت اسم «حبيبتي افتحي شباكك أنا جيت»، تداولها الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وانتشرت الكثير من التعليقات الخاصة بالجمهور حول مشاركة ياسمين رئيس لحسن شاكوش في غناء أغنية شعبية، منها الذي أشاد بذلك العمل الثنائي، ومنها من وجه لياسمين رئيس انتقادات قائلين «ضيعتي النجاح اللي حققتيه في مسلسل ملوك الجدعنة».

ونرصد من خلال هذا التقرير أبرز الإطلالات التي أثارت بها الفنانة ياسمين رئيس الجدل على مدار السنوات الماضية، كالتالي:

لم تكن تلك المرة الأولى التي تثير بها الفنانة ياسمين رئيس الجدل وتتصدر تريند محركات البحث مواقع التواصل الاجتماعي، فهناك عدد من الإطلالات التي ظهرت بها والتي أثارت الجدل، وهي:

ارتدت جورب شفاف مدون عليه عبارات باللغة الإنجليزية

نشرت الفنانة ياسمين رئيس في شهر مارس الماضي صورة لها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات «انستجرام»، وهي جالسه على إحدى المقاعد، مرتديه فستان قصير وجورب شفاف مدون عليه عبارات باللغة الإنجليزية، لم تظهر وجهها ولكنها أظهرت به قدميها فقط، ووجه لها متابعيها الكثير من الانتقادات وكان أبرزها «أنت لابسة برشام في رجلك».

إطلالة مميزة بماكياج جرئ

ومنذ نحو 5 أيام، نشرت ياسمين رئيس صورة لها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات «انستجرام»، مرتديه في إطلالتها تلك فستان سهرة لامع بألوان مختلفة، واعتمدت خلال الصورة على وضع ماكياج جرئ يبرز ملامحها ويظهرها، واعتبره المتابعين لافت للنظر.

تسريحة شعر رجالي

وتعد إطلالتها بتسريحة شعر رجالي من الإطلالات التي ظهرت بها الفنانة ياسمين رئيس، عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، فظهرت بشعر قصير للغاية، يشبه تسريحات شعر الرجال.

دون ماكياج

وكانت قد نشرت الفنانة ياسمين رئيس صورة لها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات «انستجرام»، صورتها دون أن تضع مساحيق التجميل، معلقة عليها «الذين لا يلتفتون للتفاصيل مرتاحين بس الحقيقة فاتهم كتير، كل سنة ‏وأنتم طيبين».

وكانت الفنانة ياسمين رئيس شاركت في السباق الرمضاني لعام 2021 بطولة مسلسل ملوك الجدعنة، بطولة الفنان عمرو سعد والفنان مصطفى شعبان والفنانة دلال عبد العزيز، وخلال الساعات القليلة الماضية أطلقت أغنية لها مع المطرب الشعبي حسن شاكوش.