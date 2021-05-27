نصائح للحماية من الفطر الأسود.. منها الملابس الطويلة والفيس شيلد

القاهرة - سمر حسين - صحة

طرق الحماية من الفطر الأسود، أصبحت أهم مايبحث عنه رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الطبية المتخصصة، عقب ظهور حالات أعلنت بالفعل إصابتها بالفطر المميت، داخل البلاد، واستعداد وزارة الصحة والسكان لتجهيز أول غرفة عزل في مصر لمرضى الفطر الأسود.

والفطر الأسود من الفطريات النادرة التي تؤثر بشكل أساسي على من يعانون من نقص المناعة، وتسمى بعدوى الفطريات السوداء، والتي تعيش عادة في التربة والمواد العضوية المتحللة.

وتغزو تلك الفطريات الجيوب الأنفية وتشق طريقها إلى داخل الجمجمة، فقد يموت 50-80% من المرضى، وهذا النوع من الفطريات نادر للغاية وقد يصيب الأشخاص الذين لديهم مناعة تضررت من قبل.

طرق الحماية من الفطر الأسود

وكان الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، أوضح أن هناك طريقة واحدة للحماية من الفطر الأسود، لكنها غير فعالة بنسبة عالية، بسبب خطر الفطر المميت.

حيث أكد خلال حديثه لـ«هُن» أن علاج الفطر الأسود، هو الحصول على جرعات عالية من مضادات الفطريات، مشيرًا إلى أن نسبة نجاح علاجه بمضادات الفطريات قليلة جدًا.

طرق الحماية من الفطر الأسود

كما سلط موقع «india» المعني بالصحة، العديد من الطرق للحماية من الفطر الأسود، جاءت على النحو التالي:

- ارتداء ملابس طويلة لحماية الجلد من التعرض للمحيط الخارجي قدر الإمكان.

- ارتداء قناع واقٍ «فيس شيلد» أثناء الخروج خاصة في الحدائق والمناطق المتربة، حيث توجد بعض النفايات خارج صناديق القمامة أو تعفن الطعام.

- التحكم في مستويات السكر وجلوكوز الدم بالنسبة لمرضى السكري وغيرهم من الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة.

- متابعة الطبيب بشكل دوري، من قبل الأشخاص أصحاب الحساسية المزمنة.

أعراض الفطر الأسود

كشف الدكتور مجدي بدران، استشاري الأمراض الصدرية وعضو الجمعية المصرية للحساسية، خلال حديثه لـ«هن»، عددا من الأعراض على النحو التالي:

- تدلي الجفون.

- الرؤية المزدوجة أو عدم وضوح الرؤية

- الشعور بألم في العين.

- إسقاط العين.

- صعوبة في حركة العين.

- ضعف في الرؤية.

- فقدان البصر أو العمى التام، في غضون يوم أو يومين.

- تورم الوجه.

- الحمى وارتفاع درجات الحرارة.

- التقرحات في الجلد.

- ظهورالآفات السوداء في الفم.

- تغيير لون الأنف.

- صعوبة في التنفس.