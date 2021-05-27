حقيقة وشم إيمان العاصي لحروف محمد صلاح على ظهرها (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

حالة من الجدل أثارها جمهور اللاعب المحترف، محمد صلاح، والفنانة إيمان العاصي، بعدما قرر البعض مهاجمتها بسبب رمز وشمته «تاتو» على ظهرها زعم البعض أنه الأحرف الأولى لاسم لاعبنا المحترف «MS».

وكان الأمر اندلع بسبب صورة شاركت بها الفنانة منذ أسبوع أظهرت من خلالها التاتو، ما وضعها في محل انتقاد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ربط البعض الصورة والتاتو بشائعات حول انفصال اللاعب عن زوجته ماجي صادق، بعدما قام بحذف صورها مؤخرًا من حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

حقيقة وشم إيمان العاصي لحروف محمد صلاح

وبالبحث عن حقيقة التاتو التي وشمته الفنانة، وُجد أنه يرمز لمعنى «Virgo» أي برج العذراء التي تنتمي له الفنانة إيمان العاصي، والمولودة في 28 أغسطس.

وليست هذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها إيمان العاصي بهذا الوشم، حيث اعتادت إبرازه منذ فترات طويلة، خلال العديد من الصور والمختلفة.

محمد صلاح يثير الجدل بسبب زوجته

وكان اللاعب المصري، محمد صلاح، أثار الجدل، خلال الشهر الماضي، بعدما قام بحذف صور زوجته «ماجي» وأم ابنتيه، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».