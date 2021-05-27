الامارات | الشرطة البريطانية تنقذ 570 طفلا خلال من تجار المخدرات

شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة البريطانية تنقذ 570 طفلا خلال من تجار المخدرات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت الشرطة البريطانية اليوم الخميس، إنها أنقذت أكثر من 570 طفلا من براثن مهربي المخدرات في سلسلة من المداهمات في جميع أنحاء بريطانيا.

وقال مجلس قادة الشرطة الوطنية الذي ينسق تنفيذ القانون في جميع أنحاء بريطانيا، إنه اعتقل 1100 شخص وضبط 292 قطعة سلاح في إطار حملة وطنية على عصابات تجارة المخدرات"على خطوط المقاطعات" .

ويشار إلى أن "خطوط المقاطعات" هي نموذج لتوزيع العقاقير يستخدم فيه الأشخاص الهواتف المحمولة للمساعدة في تصديرها من المدن الكبرى إلى المزيد من المناطق الريفية.

وغالبا ما يستخدم الأطفال والبالغون الضعفاء في هذه العملية.

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