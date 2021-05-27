كورونا اليوم: رصد سلالة متحورة في روسيا.. وذعر بسبب اكتشاف ثلاث طفرات للمتغير الهندي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 بحياتنا. "الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية بشكل مختصر.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية بشكل مختصر.

رصد سلالات محلية متحورة لكورونا في روسيا

نقلت وكالة أنباء سبوتنيك عن خبير في الهيئة الروسية لحماية حقوق المستهلك تفاصيل عن السلالات المحلية المتحورة لفيروس كورونا التي اكتشفت في روسيا.

وأوضح عالم الأوبئة، رئيس المجموعة العلمية لتطوير سبل تشخيص الأوبئة الجديدة في مركز البحوث التابع لهيئة حماية المستهلك الروسية، كامل حفيظوف، أن سلالات محلية متحورة جديدة من فيروس "كورونا"، على غرار السلالة "البريطانية" والسلالة "الجنوب إفريقية" رصدت في البلاد، لافتا إلى أنه من المبكر حاليا الحديث عن تأثيرها على السكان.

تحذيرات من ثلاث سلالات لمتغير كورونا الهندي

حالة من الذعر سيطرت على بريطانيا، بعد تحذير البروفيسور جون أشتون في برنامج صباح الخير بريطانيا من وجود ثلاثة أنواع من متغير كوفيد الهندي في المملكة المتحدة، ذلك بعد أن حددت هيئة الصحة العامة في إنجلترا PHE أحدها على أنه B.1.617.2 - ، وفقًا لما ذكره موقع express.

واستطرد قائلاً كيف أثيرت مخاوف بشأن مدى سرعة انتشارها، وإمكانية التهرب من المناعة وكيف يمكن أن تغير مجرى الوباء بأكمله، مضيفًا بأن ما يحدث في الأماكن الثمانية التي تم تحديدها في وقت سابق من الأسبوع وهناك الآن أكثر من ثمانية أماكن، لذا فهي مشكلة.

استمرار المناعة ضد كورونا لمدة عام على الأقل

كشفت دراسات علمية جديدة أن المناعة ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" تدوم لمدة عام على الأقل، وربما لفترة أطول بكثير، وتتحسن بمرور الوقت خاصة بعد تناول التطعيم، الأمر الذي قد يساعد في تهدئة المخاوف الخاصة بقصر أجل الحماية التي يكتسبها الإنسان ضد كوفيد.

كما أشارت هذه الدراسات، التي نُشرت إحداها في مجلة "نيتشر" العلمية اليوم الخميس، إلى أن معظم الأشخاص الذين تعافوا من كوفيد-19 والذين تم تطعيمهم لاحقًا لن يحتاجوا إلى أي جرعات إضافية، على عكس من تم تطعيمهم لكنهم لم يصابوا أبدًا بالعدوى، يُرجح بأنهم سيحتاجون إلى جرعات إضافية، وكذلك هم الأشخاص الذين أصيبوا لكن أجسامهم لم تنتج استجابة مناعية قوية.