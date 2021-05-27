هل يمكن أن يتسبب فيروس كورونا في ضعف الانتصاب لدى الرجال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

أصبحت الأمراض المصاحبة المتعلقة بفيروس كورونا ظاهرة شائعة خلال الموجة الثالثة، ما بين الفطريات السوداء والفطريات البيضاء ونقص الأكسجة إلى الالتهاب الرئوي، يؤثر مرض كوفيد -19 على أعضاء مختلفة من أجسامنا ويجعلنا عرضة للإصابة بأمراض مختلفة.

ووفقًا لموقع timesofindia وجدت إحدى الدراسات الحديثة أن كوفيد -19 يمكن أن يسبب ضعف الانتصاب ويؤثر على الخصوبة، فأجريت الدراسة على رجال إيطاليين ووجد أن فيروس كورونا المستجد يضر بجهاز القلب والأوعية الدموية، مما يؤدي إلى تضييق الأوعية الدموية، والذي بدوره يمكن أن يؤثر على انتصاب الرجل، فيمكن أن ينسد تدفق الدم إلى القضيب أو يضيق نتيجة لحالة الأوعية الدموية الجديدة التي يسببها الفيروس.

وجدت نتائج الدراسة أن ضعف الخلايا البطانية من كوفيد -19 يمكن أن يؤدي إلى ضعف الانتصاب لدى الرجال، كما وجدت أيضًا أن عدوى كورونا وحدها ليست مسؤولة عن التسبب في ضعف الانتصاب لدى الرجال، فيحدث هذا في العديد من الحالات بسبب التوتر والقلق والشعور بالوحدة والصعوبات المالية المرتبطة بالجائحة، وبالتالي، فإن معالجة قضايا الصحة العقلية أمر ضروري لتحديد العوامل التي تؤثر على ضعف الانتصاب.

وأشارت الدراسة إلى أنه يكون ضعف الانتصاب أعلى لدى الرجال المصابين بأمراض مصاحبة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري، منوهة إلى أنه يمكن أن يساعد تغيير عادات نمط الحياة في إدارة ضعف الانتصاب، كما يمكن أن يساهم الارتباط الجيد مع الشريك وامتلاك عقلية إيجابية بشكل كبير في حل المشكلة.