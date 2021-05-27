سعرها 5200 جنيه.. الملكة رانيا تحمل حقيبة صناعة مصرية خلال احتفالات استقلال الأردن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

خطفت الملكة رانيا العبدالله، زوجة عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني بن الحسين، الأنظار بإطلالتها الخاصة التي اعتمدتها بمناسبة احتفال الأردن بالذكرى الخامسة والسبعين لعيد الاستقلال، بالتزامن مع مرور 100 عام على تأسيس الدولة الأردنية، والتي حملت خلالها حقيبة صناعة مصرية لماركة باسم نونيز للمصممة نادية الزرقاني.

واتسمت الحقيبة التي حملتها الملكة رانيا بالشياكة والأناقة، وهي من تصميم يطلق عليه اسم "اللوتس" حيث كانت مطعمة برمز زهرة اللوتس الفرعونية، لتنسقها مع فستان أسود مطرز بالورود وأفرع الشجر، بقصة أكمام واسعة، مع انتعال حذاء باللون الزيتي من نفس لون الحقيبة.

وتواصل "الخليج 365" مع مؤسسة نونيز التي تملكها المصممة نادية الزرقاني، للسؤال عن سعر تلك الحقيبة، حيث كشف أحد العاملين أن سعرها يبلغ خمسة آلاف ومائتي جنيه.

وكانت مؤسسة نونيز احتفت بظهور الملكة رانيا بحقيبة من تصنيعها وللمصممة المصرية نادية الزرقاني، عبر منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قالت خلاله: "إنه شيء جميل جدًا بالنسبة لي ولكل منتج مصري أن يُشاهد على نطاق عالمي، خاصة على شخص أنيق وشيك مثل الملكة رانيا.. إنه لشرف عظيم لي، و لأنها كانت ترتدي حقيبة لوتس، الرمز المصري، فذلك يدعو لمزيد من الفخر."