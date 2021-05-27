كيف نسّقت دانييلا رحمة اللون الأبيض؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 27 مايو 2021 07:48 مساءً - أثبتت الحسناء دانييلا رحمة جدارتها كممثلة عربية، خاصة بعد أدائها الأخير في مسلسل "للموت" رغم لكنتها الأسترالية التي نعتبرها محببة إلى مسامعنا. ما يميز دانييلا ليس فقط جمالها الطبيعي، ولا موهبتها التمثيلية فحسب، بل جرأتها في تنسيق الألوان. وقد اخترنا لك الخليج 365 باقة من الصور المأخوذة من حسابها على انستغرام لنتكلم بالتفصيل كيف نسقت اللون الأبيض ببراعة.

دانييلا رحمة ترتدي تنورة وقميصاً أبيض -

الصورة من حسابها على انستغرام





دانييلا وإطلالة مونوكروم:

أطلت دانييلا بإطلالة مونوكروم بفستان أبيض ولكنه يتميز بياقة مربعة وبأكمام منفوخة أبرزت رشاقتها.

دانييلا في فستان أبيض

-الصورة من حسابها على انستغرام





أما إذا اختارت دمجه بالأسود، فهي تذهب إلى أبعد حدود فنراها ترتدي القماش الميتاليكي الأبيض مع تنورة سوداء وترتدي تي شيرت أبيض. غير متناسق الطول تدرك دانييلا أن دمج ثلاثة ألوان يكون بشرط أن تستعين بلون أساسي كالأبيض او الأسود او النيود. وقد اختارت السترة اللاميه البيضاء المزدانة بأكمام سوداء من الفرو الاصطناعي.

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دانييلا رحمة -الصورة من حسابها على انستغرام



دانييلا تدمج الأبيض والأسود



تفضل دانييلا بدل ارتداء الأسود الموحد الذي يعتبر لونا آمنا، أن تنسقه مع لون بارد كالأبيض كما في الصورة التي اخترناها لها. ارتدت دانييلا سترة بومبير منفوخة مع سروال دنيم أسود وحذاء رياضي أبيض.

دانييلا ترتدي الدنيم الأسود مع سترة منفوخة

-الصورة من حسابها على انستغرام



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دانييلا تنسق الأبيض مع النيود:



تعتبر دانييلا من هواة تنسيق لونين متقاربين فقد تختار ارتداء تدريجات متفاوتة من النيود في لوك واحد. أنظري إلى الصورة لتعرفي كيف ارتدت الأبيض مع الون البيج او الخردلي والذهبي. هذه جرأة تجعلها معرضة للأخطاء ولكن إطلالاتها لن تمر مرور الكرام وهذا ما تدركه دانييلا، لذا نراها تبدو وتحرص على أن تكون بسيطة في الشعر والمكياج ولكنها جريئة دوما في تنسيق ثيابها

دانييلا ترتدي بلوزة منسدلة الأكمام مع سروال بيج داكن

-الصورة من حسابها على انستغرام











دانييلا ترتدي سترة بيضاء واسعة مزدانة بالرسوم الملونة من الوراء مع سروال جلدي خردلي اللون

-الصورة من حسابها على انستغرام

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