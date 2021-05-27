خلطات طبيعية بماء الورد لبشرة كالأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 27 مايو 2021 07:48 مساءً - ماء الورد من المواد الأساسية في دولاب تجميل أيّ فتاة، فله قدرة مذهلة في ترطيب البشرة، وغلق المسام، بالإضافة إلى تنظيف الجلد، وتنشيط خلاياه، باحتوائه على مضادات أكسدة.



كما يعمل على التخفيف من الاحمرار، أو الانتفاخات التي تحدث للوجه، تحديدًا منطقة تحت العينين، ويساعد أيضًا على الحدّ من الإفرازات الدهنية.



خلطات بماء الورد

خلطات بماء الورد





ماسك ماء الورد والليمون والزبادي والأفوكادو

- ملعقة صغيرة ماء ورد

- ملعقة صغيرة عصير ليمون

- ملعقة صغيرة زبادي

- ملعقة كبيرة أفوكادو مهروس

اخلطي المواد مع بعضها، ووزعيها على بشرتِك، واتركي الخليط لمدة نصف ساعة.

أزيلي الخليط، واشطفي وجهكِ بالماء الفاتر.

كيف يعمل الخليط؟

يساعدكِ ماء الورد على تهدئة وتلطيف البشرة، بينما يقوم الليمون بإزالة الأوساخ والجراثيم، ومنحكِ بشرة لامعة لاحتوائه على فيتامين سي، والزبادي تغذي بشرتكِ وترطّبها، في حين يعمل الأفوكادو الغني بمضادات الأكسدة والكولاجين على منحكِ بشرة شابة.

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ماسك ماء الورد وزيت الزيتون والخميرة

ماء الورد وزيت الزيتون والخميرة



- ملعقة صغيرة زيت زيتون

- ملعقة صغيرة ماء ورد

- ملعقة كبيرة خميرة طبيعية

اخلطي المكونات مع بعضها البعض، وضعي الخليط على بشرتكِ ووزعيه بشكل متساوٍ، وتجنّبي منطقة تحت العينين، واتركيه حتى يجف.

تجنّبي تحريك عضلات وجهكِ، لتحصلي على نتيجة جيدة، إذ تعمل الخميرة على شدّ البشرة.

اشطفي وجهكِ بالماء الدافئ، ثم الفاتر.

كيف يعمل الخليط؟

ماء الورد مع الخميرة، يمنحكِ ترطيبًا مضاعفًا، كما يعمل الماسك على شدّ الوجه، ومقاومة تجاعيد البشرة، بينما يساعد زيت الزيتون على منحكِ نعومةً لجلد بشرتِك، ويغذّيها.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص

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