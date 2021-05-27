مقشر للجسم بالقهوة.. سهل وفعال

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 27 مايو 2021 07:48 مساءً - يحتاج الجسم عناية خاصة به تماماً كبشرة الوجه. ويعتبر التقشير من الخطوات الرئيسة للعناية ببشرة الجسم والحفاظ عن نضارتها؛ إذ التقشير يسمح بوصول الأوكسيجين للبشرة ما يمدها بالحياة والانتعاش الذي تحتاجه. فضلاً عن إنعاش البشرة بعد تقشيرها وتحقيق توازن الحموضة بها، إضافة الى إزالة الجلد الميت والشوائب. وليس هنالك أفضل من استخدام المقشرات الطبيعية لتقشيرالجسم، ومنها مقشرالقهوة الذي تمّ ادخاله في العديد من المستحضرات التجميلية للعناية بالبشرة. استغلي فوائد القهوة الجمالية لتقشير الجسم وتمتّعي ببشرة ناعمة لا تشوبها شائبة.



مقشر للجسم بالقهوة وفوائده الجمالية

تخلّصي من شوائب البشرة، سواء إزالة الجلد الميت والرؤوس السوداء وحتى البثور من خلال تطبيق مقشر للجسم بالقهوة بخطوات سهلة وبسيطة:



مقشر القهوة للجسم

يُساعد هذا المقشّر على تعزيز صحة الجلد ومنحه ملمساً حريرياً.



المكونات:

ملعقة كبيرة من القهوة الطازجة مطحونة.

ملعقة كبيرة من الماء.

الطريقة:

تمزج القهوة والماء جيداً، للحصول على مزيج متجانس.

يوزّع المزيج على بشرة رطبة، وتُفرك بلطف بشكل دائري لإزالة الشوائب.

يُترك المزيج على بشرة الجسم لمدّة 15 دقيقة.

تغسل بشرة الجسم بالماء الدافىء.

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مقشر القهوة والسكر

هذا المقشر يزيل الخلايا الميتة من البشرة ويمنحها ملمساً ناعماً

هذا المزيج يزيل الخلايا الميتة من البشرة ويمنحها ملمساً ناعماً.

المكونات:

نصف كوب من السكر.

ملعقتان كبيرتان من القهوة الجافة.

ربع كوب من زيت اللوز الحلو.

الطريقة:

تمزج جميع المكوّنات بشكل جيد للحصول على مزيج متجانس.

يوزّع المزيج على بشرة الجسم الرطبة، ويُفرك بشكل دائري وبلطف.

تغسل البشرة بالماء الفاتر بشكل جيد.

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مقشر القهوة وزيت الزيتون

تقشير بشرة الجسم بالقهوة وزيت الزيتون في تنعيم البشرة وتفتيح لونها

هذا المقشر فعّال في إزالة الأوساخ، والبثور من الجسم. فضلاً عن تنعيم البشرة وتفتيح لونها.

المكوّنات:

أربع ملاعق كبيرة من زيت الزيتون .

. ست ملاعق كبيرة من القهوة الجافة.

ثلاث قطرات من زيت شجرة الشاي.

الطريقة:

تخلط جميع المكوّنات جيداً للحصول على خليط متجانس.

يوزّع الخليط على بشرة الجسم الرطب. وتفرك بلطف، باستخدام أطراف الأصابع على شكل حركات دائرية.

يُترك الخليط لمدة 5 دقائق، ثم يغسل الجسم بالماء الفاتر جيداً.

يمكن الاحتفاظ بهذا المقشر في الثلاجة في علبة محكمة الإغلاق، ليتم استخدامه لاحقاً.



فوائد تقشير الجسم بالقهوة

تقشير الجسم بالقهوة

تقشير الجسم باستخدام القهوة ، هو علاج رائع يمكنك الاستمتاع به حقاً كجزء من تدليل فاخر لبشرتك؛ لما يمدّ البشرة من فوائد جمالية لا تعدّ ولا تُحصى، والتي تتمثّل بالآتي:

تنشيط الدورة الدموية.

إزالة الجلد الميت، مما يعزّز من عملية تجديدها.

تنظيف البشرة من العمق، ومنحها الإشراق والنضارة.

إزالة الأوساخ العالقة على البشرة.

ترطيب البشرة، وبالتالي منعها من الجفاف.

معالجة المسام المغلقة.

الحدّ من ظهور السيلوليت والتجاعيد .

. اضفاء اللمعان والنعومة على البشرة.

التخلّص من البثور.

علاج البقع الداكنة جراء التعرّض لأشعة الشمس.

تعزيز الشعور بالاسترخاء.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.

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