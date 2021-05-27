ياسمين رئيس ليست الأولى.. نجمات وإعلاميات اقتحمن عالم المهرجانات والأغاني الشعبية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

اقتحمت العديد من النجمات مجال الغناء وخاصة الأغاني الشعبية والمهرجانات، ووقفت جنبا إلى جنب مع مطربي هذه الأغاني، وكان آخرهم الفنانة ياسمين رئيس التي شاركت مع حسن شاكوش، في فيديو كليب بعنوان«حبيبتي» كمطربة مهرجانات للمرة الأولى.

وأثارت مشاركة الفنانة ياسمين رئيس مع مطرب المهرجانات حسن شاكوش، ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدرت التريند ومحركات البحث، إذ لم تجد قبولًا من الجمهور.

لم تكن الفنانة ياسمين رئيس الأولى من نوعها التي تقتحم عالم الغناء والمهرجانات، فقد سبقتها العديد من النجمات والإعلاميات.

ويُقدم هُن خلال السطور التالية، فنانات دخلن عالم الأغاني الشعبية والمهرجانات.

سمية الخشاب

وكانت قبل أيام شاركت الفنانة سمية الخشاب صورا لها برفقة مطرب المهرجانات عمر كمال، عبر موقع تداول الصور والفيديوهات «انستجرام»، في إطار بوستر للإعلان عن تعاون جديد لهما تحت اسم «أوعدك».

وعلقت سمية الخشاب على عبارة تشير إلى استعدادهما لإطلاق أغنية جديدة مشتركة بينهما، قائلة: «قريبا».

حملت الأغنية التي أعلنت عنها الفنانة سمية الخشاب، والتي ستتعاون خلالها مع المطرب عمر كمال اسم «أوعدك».

وكانت الفنانة سمية الخشاب نشرت منشورا لها من قبل دعمت به الفنان عمر كمال، قائلة: «أنا مش ضد المهرجانات نهائيا.. أنا ضد الكلمات بس»، موضحة أنه الفنان المفضل لها في المهرجانات: «بحب في المهرجانات أغني عمر كمال.. مطرب ذكي وبيعرف يختار أغانيه، وأي حد مبدع هحط إيدي في إيده وأساعده في الشهرة.. لازم ندي فرص لأجيال جديدة».

مي كساب

وكانت شاركت الفنانة مي كساب، خلال فيلم«الـ8٪»، بغناء لون المهرجانات، مع أوكا وأورتيجا وشحته كاريكا، وارتدت نفس ملابسهم وغنت بنفس طريقتهم.

الإعلامية ريهام سعيد

طرحت الإعلامية ريهام سعيد، أغنية جديدة على طريقة المهرجانات، بالتعاون مع الفنانة مي كساب وزوجها مطرب المهرجانات أوكا، بعنوان «بنشقي».

ولأول مرة غنت الإعلامية ريهام سعيد، أغنية داخل استديو «أوكا» حيث قال الأخير: «سنقدم أغنية سهلة وبسيطة وهتنجح.. واللى يحصلنا يكسرنا».

وقالت ريهام سعيد: «يوضع سره في أضعف خلقه، وعاوزين نقدم حاجة هادفة.. أمنية حياتي اتحققت».