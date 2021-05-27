بعد عقد قرانها..معلومات عن الأميرة حصة الابنة الوحيدة للملك بن سلمان بن عبدالعزيز

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مناسبة جديدة وسارة، احتفل بها القصر الملكي، وخادم الحرمين الشريفين، الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود، وهي عقد قران الأميرة حصة الابنة الوحيدة للملك سلمان بن عبدالعزيز.

نشر الحساب الخاص بصور القصر الملكي، صورا على «تويتر» تتضمن جانبا من عقد قران الأميرة حصة على الأمير فهد بن سعد بن عبدالله بن تركي آل سعود.

وأقام الحفل الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز وإخوته بمناسبة زواج الأميرة حصة بنت سلمان بن عبدالعزيز، بسمو الأمير فهد بن سعد بن عبدالله بن تركي آل سعود، بحضور الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير الرياض، وعدد من أصحاب السمو الأمراء، وتم عقد قرانها الاثنين الماضي 24 مايو 2021.

ويُقدم هُن خلال السطور التالية، أبرز المعلومات عن الأميرة حصة بن سلمان بن عبدالعزيز، عقب عقد قرانها على الأمير فهد.

- الأميرة حصة بن سلمان بن عبد العزيز، هي الابنة الوحيدة والمدلله لدى الملك سلمان، خادم الحرمين الشريفين.

- ابنة الأميرة سلطانة بنت تركي بن أحمد السديري.

- الأميرة حصة حاصلة على درجة البكالوريوس من جامعة الملك عبدالعزيز في جدة.

- أستاذ محاضر بكلية الحقوق والعلوم السياسية، بجامعة الملك سعود.

علاقة الأميرة حصة بوالدتها وماذا قالت عنها

- قالت عنها الأميرة سلطانة السديري:«حصة واحدة من عناصر المجتمع تتعلم من العلم أحسنه، وتعرف من المعارف أكثرها وأشملها، وتلم بكل معلومة وتتقن أكثر اللغات، تسهم في كل مشروع لتنشط في تقديم دور يمثلها في مجتمع العطاء والبذل أسوة بإخوانها».

- الأميرة حصة هي الرئيسة الفخرية لجمعية المسؤولية المجتمعية، وذلك منذ 2 يونيو لعام 2020، في المملكة العربية السعودية.

- تم عقد قرانها على الأمير فهد بن سعد آل سعود، يوم 24 مايو لعام 2021.