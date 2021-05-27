هل يمكن انتقال مرض الفطر الأسود إلى الحوامل؟.. طبيب يجيب

القاهرة - سمر حسين - صحة

بات الفطر الأسود أكثر ما يثير الذعر بين شعوب العالم، عقب اقترانه بالإصابة بفيروس كورونا، وخاصة بين النساء الحوامل حول إمكانية انتقال الفيروس إليهن أو إلى الجنين، فيعتقد البعض أنه عند الإصابة بفيروس كورونا فإنه يؤدى إلى الإصابة بالفطر الأسود.

ويعتبر الفطر الأسود من الفطريات النادرة التي تؤثر بشكل أساسي على من يعانون من نقص المناعة، وتسمى بعدوى الفطريات السوداء، والتي تعيش عادة في التربة والمواد العضوية المتحللة.

هل يصيب الفطر الأسود الحوامل؟

في ذلك قال الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الأوروبية في الشرق الأوسط، إن انتشار الفطر الأسود في الهند سببه الانتشار القوى للفيروس، ولكن لا يعنى ذلك إصابة جميع الأشخاص المصابين بفيروس كورونا به.

وأضاف في حديثه لـ«هن»، أنه فيما يتعلق بالمرأة الحامل لابد أن تحافظ على النظافة والإرشادات الخاصة بفيروس كورونا للحماية من احتمالية الإصابة بالفطر الأسود، والحرص على تناول التطعيم.

وأكد «عودة»، أنه لا يشترط عند إصابة السيدة الحامل بفيروس كورونا أن تصاب بالفطر الأسود، والأفضل للسيدة التي تعرضت للإصابة بفيروس كورونا الانتظار سنة والحمل مجددا، متابعا أن من أخطر أنواع الفطريات الأصفر يليه الأسود ثم الأبيض.

هل يمكن إصابة الجنين بالفطر الأسود؟

وأوضح الدكتور فؤاد عودة، أنه بالنسبة للفطر الأسود حتى الآن غير مثبت احتمالية انتقاله إلى الجنين، حيث لم يصل العالم إلى إحصائيات في هذا المجال.

أعراض الإصابة بالفطر الأسود

مشاكل بالرؤية.

الحمى.

تورم الوجه من جانب واحد.

الصداع.

احتقان الأنف أو الجيوب الأنفية.

ألم في الصدر وضيق في التنفس.

عندما يهاجم داء الغشاء المخاطي الجهاز الهضمي قد تظهر أعراض مثل: آلام في البطن وغثيان وقيء ونزيف في الجهاز الهضمي.