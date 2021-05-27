بعد تصدرها الترند بسبب أغنية «حبيبتي» مع شاكوش.. 10 معلومات عن ياسمين رئيس

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خلال الساعات الماضية تصدر اسم الفنانة ياسمين رئيس محرك البحث «جوجل» بسبب مشاركتها في كليب «حبيبتي» مع المطرب حسن شاكوش، حيث آثارت مشاركتها فى ذلك العمل حالة من الجدل واعتبر متابعيها المشاركة فى الكليب بمثابة إساءة لنجاحاتها السابقة.

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، أبرز المعلومات عن ياسمين رئيس.

- ولدت ياسمين رئيس في القاهرة عام 1985، حيث التحقت بكلية الفنادق والسياحة في مصر.

- والدها فلسطيني، وتحمل الأصول الفلسطينية ولكنها عاشت في مصر.

- عملت في مجال الإعلانات قبل التمثيل، وقالت في تصريح سابق لها: دخولي عالم الإعلانات كان من خلال موهبة بداخلي تبحث عن متنفس لأنني أحلم بالتمثيل منذ صغري، ولكني لم أجد وسيلة لاقتحام هذا العالم، وحاولت لسنوات ونصحني بعض الأصدقاء بخوض مجال الإعلانات.

- دخلت عالم الفن عام 2010 وعمرها 15 سنة، حيث كان أول أدوارها في مسلسل عرض خاص، وكانت أول بطولة مع المخرج محمد خان في فيلم فتاة المصنع الذي حقق نجاحاً كبيراً.

- حصلت ياسمين رئيس على عدة جوائز منها، جائزة أفضل ممثلة مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد، جائرة أفضل ممثلة الدور الأول في الدورة الـ41 من مهرجان جمعية للسينما المصرية، جائزة أفضل في مهرجان طريق الحرير السينمائي في دبلن بأيرلندا، تنوية خاص من لجنة تحكيم مسابقة الشرائط الطويلة بـالمهرجان الدولي للفيلم الشرقي في جنيف.

- تعرفت على المخرج هادي الباجوري في مسلسل عرض خاص، وجمعت بينهما قصة حب عاصفة وانتهت بالزواج.

- تتميز ياسمين رئيس؛ بإطلالتها الجريئة والمثيرة التى تواكب عصر الموضة خلال مشاركتها فى أغلب الحفلات والمناسبات دائما بلقطات وملابس تكشف عن أنوثتها وإنقاص وزنها وقوامها المثالى.

- ترفض ياسمين رئيس تجسيد أعمال السيرة الذاتية، وقالت: «إنها لا تفضل هذا النوع من الأعمال لأنها تخضع لوجهة النظر المطروحة في العمل ولا تقدم الشخصية بحقيقتها من كل الجوانب».

- أبرز أعمال ياسمين رئيس: لص بغداد، بلاش توبسني شيخ جاكسون، البحث عن أم كلثوم، أسبوع ويومين، هيبتا، فتاة المصنع، صنع في مصر، المصلحة، واحد صحيح، إكس لارج.

- أبرز أعمالها في الدراما: أنا شهيرة أنا الخائن، بدون ذكر أسماء، موجة حارة، طرف ثالث، لحظات حرجة، عرض خاص، كلمة حق، ملوك الجدعنة.