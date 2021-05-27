تأجيل محاكمة 6 سيدات بتهمة ممارسة السحر والشعوذة منذ نصف قرن

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

اعترفت سيدة مسنة بأنها تمارس الشعوذة لإزالة السحر مقابل 15 إلى 50 مليون سنتيم وفقا لموقع «روسيا اليوم».

وقررت محكمة الجنح بمدينة البويرة الجزائرية بتأجيل النطق بالأحكام إلى بداية شهر يونيو المقبل، في قضية 6 متهمات بممارسة السحر والشعوذة، منذ 50 سنة.

وتعود أحداث الواقعة، عندما قدم عددا من الأشخاص شكاوى ضد 6 متهمات ومن بينهما سيدة مسنة تبلغ من العمر 70 عاما وصفت بـ زعيمة العصابة، وتم العثور في منزلها على طلاسم وأغراض غريبة تستعمل في السحر والشعوذة.

وكشف عدد من المشتكين بأن 6 أشخاص دمروا حياتهم بعدما استنزفوا أموالهم، مطالبين بالتعويض المادي، وعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق المتهمات.

وتم القبض على المتهمين، وبمواجهتم أنكروا ما نسب إليهن من ممارسة الشعوذة بل إنهم يقمن بإزالة السحر مقابل 15 إلى 50 مليون سنتيم، ومن جانب آخر اعترفت زعيمة العصابة بأنها تمارس الشعوذة منذ 50 سنة، كما كشفت مشعوذات من المنطقة بينهن أستاذتان، إحداهن تدرس الشريعة الإسلامية.