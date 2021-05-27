الامارات | فيديو..بركان إفريقيا العملاق يثير الرعب والآلاف يفرون من بيوتهم

شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو..بركان إفريقيا العملاق يثير الرعب والآلاف يفرون من بيوتهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وثقت مقاطع فيديو حالة ذعر تسببت بفرارالآلاف من سكان مدينة غوما، في الكونغو الديمقراطية، بعد تحذير السلطات من ثوران وشيك لبركان في المنطقة يعد الأنشط في العالم، ويعرف باسم بركان إفريقيا العملاق.

ورصدت لقطات فيديو جرى تداولها على نطاق واسع قافلة طوليلة من المركبات التي حملت أعداد من السكان وما تيسر حمله من الأمتعة.

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