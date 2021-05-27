الامارات | امرأة من هونغ كونغ تتسلق "إيفرست" بأقل من 26 ساعة

شكرا لقرائتكم خبر عن امرأة من هونغ كونغ تتسلق "إيفرست" بأقل من 26 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجّلت متسلقة الجبال تسانغ يين-هانغ (44 عاما) من هونغ كونغ، رقما قياسيا كأسرع امرأة في العالم تصل إلى قمة إيفرست، بأقل من 26 ساعة.

وأضاف أنه ما زال يتعين على تسانغ تقديم طلبها لمسؤولي موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية للحصول على شهادة إنجازها. وتشهد حكومة النيبال بأن متسلقين وصلوا إلى القمة لكنها لا تصدر شهادات للسجلات. وكانت النيبالية فونجو جانغمو لاما أسرع امرأة تصل إلى قمة إيفرست في 39 ساعة و6 دقائق.

في عام 2017، أصبحت تسانغ أول امرأة من هونغ كونغ تصل إلى القمة. وكانت محاولتها الثالثة لتسلق القمة الواقعة في جبال هيملايا. وأصدرت نيبال عددا قياسيا بلغ 408 تصاريح لتسلق جبل إيفرست لموسم التسلق الحالي بعد إلغاء موسم العام الماضي بسبب الوباء.

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