لتعزيز المناعة.. 5 أطعمة طبيعية مضادة للفيروسات يجب تناولها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

سواء كنت تواجه نزلات البرد أو فيروس كورونا، فإن بناء صحتك المناعية يعد دائمًا فكرة جيدة، يحميك نظام المناعة القوي من جميع أنواع العدوى الفيروسية والفطرية والبكتيرية ويقلل من خطر الإصابة بالأمراض، هذا يجعل من الضروري اتباع بعض النصائح السهلة لتعزيز المناعة.

يوجد أكثر من 5000 نوع مختلف من الفيروسات التي يمكن أن تسبب أمراضًا خطيرة، الفيروس هو عامل معدٍ صغير يتكاثر فقط داخل خلية حية ويمكن أن يصيب جميع أشكال الحياة.

نعلم جميعًا أن COVID-19 هو عدوى فيروسية تصيب الجهاز التنفسي العلوي، لذلك، لتقليل خطر الإصابة من الضروري إضافة بعض الأطعمة المضادة للفيروسات إلى النظام الغذائي.

إن تناول الأطعمة المضادة للفيروسات سيشحن جهاز المناعة لديك ويساعد أيضًا في التعافي السريع بعد الإصابة بالفيروس، إليك 5 أطعمة طبيعية مضادة للفيروسات يجب تناولها وفقا لموقع timesofindia.

الريحان

الريحان له خصائص مضادة للفيروسات ومضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا، يمكن لمضغ القليل من أوراق الريحان كل يوم أن يوفر لجسمك مناعة لمحاربة عدة أنواع من العدوى.

كشفت دراسة صغيرة أن مستخلصات الريحان تحتوي على مركبات مثل الأبجينين وحمض أورسوليك، التي يمكن أن تثبت فعاليتها ضد فيروسات الهربس والتهاب الكبد ب والفيروس المعوي.

بذور الشمر

تحتوي بذور الشمر الصغيرة على مركب أنثول، وهو مركب أثبت فعاليته ضد فيروسات الهربس، إنه نبات بنكهة عرق السوس يمكن أن يساعد في تعزيز مناعتك وتقليل الالتهاب في الجسم ومكافحة العدوى الفيروسية.

تحتوي بذور الشمر أيضًا على فيتامين أ وفيتامين سي وبيتا كاروتين، وهي مكونات معروفة بخصائصها المعززة للمناعة، يمكن أن تؤدي إضافة بذور الشمر إلى النظام الغذائي إلى تنظيف الجيوب الأنفية والجهاز التنفسي.

الثوم

على مر التاريخ، استخدم الثوم لعلاج أنواع مختلفة من الأمراض الصحية.

تشير الدراسات إلى أن الثوم يمكن أن يكون فعالًا ضد الأنفلونزا A و B ، وفيروس نقص المناعة البشرية، والالتهاب الرئوي الفيروسي، والفيروسات الأنفية.

تعود الفوائد الصحية القوية للثوم إلى وجود مركب يسمى الأليسين، والذي يعطي الثوم رائحة مميزة وطعمًا قويًا.

الثوم هو مصدر طبيعي وغني لمركبات الكبريت العضوي مثل كيرسيتين والأليسين التي تثبط خصائص العدوى المضادة للفيروسات وتقلل من خطر العدوى.

الزنجبيل

الزنجبيل هو طعام خارق مفيد يعالج أنواعًا مختلفة من الأمراض الصحية.

يمكن أن تكون الخصائص الرائعة المضادة للفيروسات والمضادة للبكتيريا والمضادة للالتهابات لعشب الزنجبيل فعالة في أنفلونزا الطيور، إلى جانب ذلك، يحتوي الزنجبيل أيضًا على مركبات مثل gingerols و zingerone التي تحد من نمو الفيروس في الجسم.

يمكن أن تكون جرعات شاي الزنجبيل مرخية مذهلة للحلق وتساعد أيضًا في تخفيف الصداع الناتج عن التوتر.

الكركم

تحتوي تلك البهارات الصفراء على عدة مركبات لها خصائص طبية أهمها الكركمين.

يحتوي الكركم على خصائص قوية مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات ومضادة للفيروسات.

يمكن أن تساعد هذه التوابل في القضاء على بعض الفيروسات وتقليل خطر الإصابة.