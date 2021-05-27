إطلالات اليوم: ياسمين صبري بالأبيض.. وإنجي المقدم ناعمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

- ياسمين صبري:

طلت الفنانة ياسمين صبري بفستان باللون الأبيض، كت بدون أكمام، ونسقت مع إطلالتها قبعة باللون الأبيض، وكلاتش باللون الأسود، وتركت شعرها الكيرلي منسدلا.

- سيرين عبد النور:

ارتدت الفنانة سيرين عبد النور فستان طويل باللون البيبي بلو، مزود بأكمام طويلة، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

- مايا دياب:

كما ظهرت المطربة مايا دياب بجامبسوت باللون الأسود، مزود بأكمام، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا.

- إنجي المقدم:

وتألقت الفنانة إنجي المقدم كارديجان باللونين الأزرق والبرتقالي، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

- رضوى الشربيني:

كما ارتدت الفنانة رضوى الشربيني جامبسوت جينيز، مزود بأكمام طويلة، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.