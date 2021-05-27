تحذيرات من ثلاث سلالات لمتغير كورونا الهندي.. اكتشف الأعراض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

حالة من الفزع سيطرت على بريطانيا، بعد تحذير البروفيسور جون أشتون في برنامج صباح الخير بريطانيا من وجود ثلاثة أنواع من متغير كوفيد الهندي في المملكة المتحدة، ذلك بعد أن حددت هيئة الصحة العامة في إنجلترا PHE أحدها على أنه B.1.617.2 - ، وفقًا لما ذكره موقع express.

يظل المتغيران الهنديان الآخران B.1.617.1 و B.1.617.3متغيرات قيد التحقيق، فقال البروفيسور أشتون: "لا تزال هناك أسئلة رئيسية حول مدى سرعة الفيروس الهندي الجديد ، هناك ثلاث سلالات منها الآن".

واستطرد قائلاً كيف أثيرت مخاوف بشأن مدى سرعة انتشارها، وإمكانية التهرب من المناعة وكيف يمكن أن تغير مجرى الوباء بأكمله، مضيفًا بأن ما يحدث في الأماكن الثمانية التي تم تحديدها في وقت سابق من الأسبوع وهناك الآن أكثر من ثمانية أماكن، لذا فهي مشكلة.

ولفت إلى أن الفيروس انتشر بين الشباب الذين لم يتم تطعيمهم وكذلك كبار السن الذين لم يتم تطعيمهم أو الذين حصلوا على لقاح واحد فقط يجعلهم في حالة سيئة للغاية.

وأفاد بـ:"لقد وضعنا كورونا في الاعتبار، ولدينا خدمات NHS في المستشفيات تمتلئ مرة أخرى"، منوهًا إلى أنه لا يوجد حاليًا أي دليل على أن B.1.617 يسبب مرضًا أكثر خطورة.

في مقابلة مع سكاي نيوز يوم الأحد ، قال وزير الصحة مات هانكوك إن هناك "درجة عالية من الثقة" بأن اللقاحات الحالية تعمل بشكل جيد ضد البديل الجديد، ولكن يجب على أولئك المؤهلين للتطعيم قبول هذا العرض لحماية أنفسهم و البلد.

لا يوجد دليل على أن أعراض متغير كوفيد الهندي تختلف عن الأعراض الأصلية، بما في ذلك سعال مستمر جديد ودرجة حرارة عالية وفقدان حاسة التذوق والشم، كما لا يوجد لدى العلماء أيضًا أي دليل في هذه المرحلة على الإصابة بمرض أكثر حدة.

وقال البروفيسور أندرو بولارد- من مجموعة أكسفورد للقاحات، والذي قاد تجارب لقاح أسترا زينيكا، لبرنامج اليوم على راديو 4 بي بي سي: "إذا لم يتم تلقيحك، فسيجد الفيروس في النهاية هؤلاء الأفراد غير المحصنين من السكان.. وبالطبع، إذا كان عمرك يزيد عن 50 عامًا وغير محصن، فأنت أكثر عرضة للإصابة بمرض شديد".

وأوضح آدم بريجز، زميل السياسة في مؤسسة الصحة، على تويتر: "هذا مرتبط بالحرمان، والإشغال المتعدد والإسكان المتعدد، وانعدام الأمن الوظيفي - ويتداخل أيضًا مع الامتصاص التفاضلي للقاحات".