طليقة علي ربيع تنشر صورة لابنتها من داخل المستشفى: ادعوا لمليكة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت ندى محمود، طليقة الفنان علي ربيع، وأم ابنته الوحيدة «مليكة»، عبر خاصية «استوري»، على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مقطع فيديو قصير لا يتجاوز مدته دقائق، من داخل المستشفى، لطفلتها وهي في حالة صحية غير جيدة.

ظهرت الأم خلال الفيديو مع ابنتها«مليكية»، التي كانت تنام على سرير داخل المستشفى وتصرخ من الآلم، وبجوارها طليقة الفنان علي ربيع، وهي تبكي بجوارها وتضمها لصدرها وتحتضنها أثناء قيام الطبيب بإجراء الفحص الطبي عليها.

وأرفقت ندى محمود، تعليقًا على مقطع الفيديو، التي شاركته عبر خاصية «استوري»، قائلةً :«ربنا يشفيكي يا نن عيني، ادعوا لمليكة تبقى كويسة».

من هي ندى محمود؟

ندى محمود، هي طليقة الفنان علي ربيع، نجم مسرح مصر، وفرقة الفنان أشرف عبدالباقي، وأم ابنته الوحيدة «مليكة».

وسبق وأن تحدث الفنان عن كواليس ارتباطه وزواجه منها، خلال استضافته في برنامج «ده كلام»، مع الإعلامية سالي شاهين.

وكان علي ربيع أعلن ارتباطه بها خلال عام 2015، والتي بدأت من داخل دار الأوبرا، إذ قال، «أول مرة شوفت ندى كانت في أحد عروض البالية اللي كانت بتأديها في الأوبرا، حاولت لفت نظرها بشتى الطرق من خلال أصدقائي اللي كانوا بيشاركوا معاها في العروض، وبالفعل اتقدمتلها وأهلها مبالغوش في طلبات الزواج وكنا على قدر كبير من التفاهم».

زواج علي ربيع وندى محمود

وكان الثنائي علي ربيع وندى محمود، احتفلا بزفافهما في عام 2018 الذي أُقيم في أحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر، وسط حضور عدد من نجوم ونجمات الفن، فضلا عن أسرة مسرح مصر، ولكن هذه الزيجة لم تدم إذ انفصلا بعد عام من الزواج بسبب والدته بحسب ما صرحت به «ندى»، وأسفرت هذه الزيجة عن ميلاد ابنتهما مليكة.