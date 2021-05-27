صاحبة أول محل لتصفيف شعر المسلمات في اليابان: أحترم خصوصيتهن

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

قالت يوكي أوهار، مصففة شعر يابانية، إن فكرة استقبالها لسيدات فقط في محلها لتصفيف الشعر جاءت لأنه يوجد سيدات مسلمات، وأنها تتفهم أهمية الإحساس بالخصوصية وعدم استقبال ضيوف رجال أثناء قص الشعر أو الـtreatment وما إلى ذلك، خاصة وأنه يوجد مسلمات في اليابان لا يردن تصفيف شعرهن أمام الرجال، «ومن المعروف في الدول الأجنبية أن محال تصفيف الشعر تستقبل الرجال والنساء في نفس المحال على عكس الدول العربية»، مضيفة أن الذي ساعدها على ذلك وجود المحل الخاص بها بالقرب من الجامع التركي.

وأكدت أوهار في حوار خاص مع «الوطن»، أنها تعمل بمفردها في المحل وهذا يساعدها على استقبال السيدات دون حاجة لوجود رجال، مضيفة أنها تستقبل الرجال أيضا لكن في أوقات مختلفة عن السيدات، ومن السهل أن نجد محلات تديرها سيدات فقط.

وأوضحت أوهار، أن السيدات المسلمات بعد علمهن بخصوصية المحل بدأن يترددن عليها كثيرا، وسبق لها وتعاملت بالفعل مع قصات الشعر وخلافه مع عدد من المسلمات، موضحة أن مكانها بالقرب من محطة الجامع التركي «طوكيو»، والكوافير يقع في الدور الثاني وغير مجروح من الخارج، مؤكدة على أن محلها هو الأول من نوعه.

وأشارت أوهار، إلى أن داخل المحل يوجد مصلى في حالة إذا كانت السيدة المسلمة تريد أداء الصلاة، مضيفة أن فكرة «حلال بيزنس»، جاءت لها من المطاعم المسلمة التي تقدم الطعام المدبوح بالطريقة الإسلامية في اليابان، والتي لا تقدم خمورا، مؤكدة أنها خلال الفترات المقبلة سوف تطور من المحل ليوفر كل الاحتياجات النسائية للنساء فقط، وأنه لا يقتصر فقط على تصفيف الشعر، بل سوف يتضمن احتياجات أخرى للسيدات المسلمات اللاتي يعشن في اليابان.