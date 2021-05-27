الامارات | «دبي فستيفال سيتي» يتيح لزواره التقاط صور تذكارية مع نجوم مسلسل «فريندز»

شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي فستيفال سيتي» يتيح لزواره التقاط صور تذكارية مع نجوم مسلسل «فريندز» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف «دبي فستيفال سيتي مول» عن مفاجأة مميزة لعشاق مسلسل فريندز الأمريكي الشهير، وذلك بالتزامن مع بث الحلقة المنتظرة من هذا المسلسل، والتي يعود فيها الأصدقاء للاجتماع بعد قرابة عقدين من انتهاء بث المسلسل الأصلي، والتي تحمل اسم friends:The Reunion. وسيعرض المول حلقة لم الشمل كجزء من عرض «تخيّل» المذهل، ما يتيح للجمهور فرصة التقاط صور تذكارية مميزة تظهر نجوم المسلسل في الخلفية.

وسيجتمع نجوم المسلسل الستة، جينيفر أنيستون وليزا كودرو وكورتيني كوكس ومات ليبلانك وماثيو بيري وديفيد شويمر، للمرة الأولى منذ 17 عاماً، لتقديم حلقة خاصة تم تصويرها في استوديو وارنر براذرز الأصلي. ومن المقرر أن تبث شبكة OSN الحلقة المنتظرة يوم الخميس؛ فيما سيقدم تخيّل عرضه الخاص خلال عطلة نهاية الأسبوع في أيام الخميس والجمعة والسبت في 19:40, 20:10, 20:40, و21:10

ويشكّل عرض تخيّل المجاني تجربةً تبهر الحاضرين في كلّ مرة، حيث يقدم مزيجاً من أضواء الليزر والمؤثرات النارية والضوئية والمائية ليقدّم قصصاً مؤثرة لا تنسى. وقد حقق العرض المتطور، الذي تتناغم فيه التكنولوجيا مع الفنون، رقمين قياسيين عالميين في موسوعة غينيس، كأكبر عرض على الشاشات المائية في العالم، وأضخم عرض إسقاط ضوئي مستمر. ويستخدم هذا العمل الإبداعي نظام صوتٍ متكامل لسرد قصة مميزة تتيح للجمهور تجربةً لا تضاهى مع مؤثرات تأسر الحواسّ وتترك ذكرى مميزة.

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