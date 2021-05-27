فساتين سهرة قصيرة لصيف 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 27 مايو 2021 01:34 مساءً - تتميز الفساتين القصيرة بأناقتها وجاذبيتها، وهو ما يجعلها خياراً مثالياً للعديد من النساء، اللاتي يُفضلن تنسيقها في السهرات المسائية.

وقدمت مختلف الماركات العالمية العديد من التصاميم الراقية والأنيقة لفساتين سهرة قصيرة لـ صيف 2021، تقدمها لكِ "الخليج 365.نت" في هذا الألبوم، لتختاري من بينها التصميم الأنسب لكِ لإطلالة راقية وجذابة:

فستان أسود قصير من شانيل Chanel

فستان أسود قصير من شانيل Chanel

إذا كنتِ تبحثين عن تصميم راقٍ وجذاب يناسب سهراتكِ المسائية، يُمكنكِ اعتماد هذا التصميم لفستان أسود من شانيل Chanel، لفستان مُصمم من توب ذي أكتاف ساقطة وأكمام طويلة، مع تنورة قصيرة من الدانتيل المبطن، ذات جيوب أمامية.

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فستان سهرة بشق أمامي من Altuzarra

فستان سهرة بشق أمامي من Altuzarra

لإطلالة صيفية أكثر إشراقاً، يُمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم الأنيق، لفستان سهرة قصير باللون البرتقالي من ماركة Altuzarra.

وصُمم الفستان من توب بتصميم إغريقي ذي فتحة صدر على شكل حرف V، مع تنورة قصيرة بتصميم الكشكش ذات شق أمامي، مع حزام على الخصر بنفس تصميم ولون وقماش الفستان.

ويُمكنكِ مع هذا الفستان، اعتماد بليزر طويل بنفس اللون، لإطلالة أكثر أناقة وجاذبية.

فستان كشكش قصير من بورا آكسو Bora Aksu

فستان كشكش قصير من بورا آكسو Bora Aksu

لإطلالة أكثر جاذبية تناسب سهراتك المسائية في صيف 2021، يُمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم الراقي لفستان من ماركة بورا آكسو Bora Aks، وهو فستان مُصمم من توب بأكمام بتصميم نصف الكم، فيما جاء قماش التوب مُطرزاً بالترتر والدانتيل، فيما جاءت تنورة الفستان ميدي بتصميم A line منفوش من الدانتيل، مع أطراف بتصميم الكشكش مع البليسيه.

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فستان سهرة من التول المنفوش من Aniye By

فستان سهرة من التول المنفوش من Aniye By

لإطلالة أكثر أنوثة وجاذبية، يُمكنكِ اعتماد هذا التصميم الراقي لفستان باللون الوردي من ماركة Aniye By، وهو فستان صُمم من التول المنفوش باللون الوردي الجذاب.

وجاء توب الفستان بتصميم One Shoulder، مع الكشكش على الصدر، فيما صُممت التنورة القصيرة بتصميم A line منفوش، لإطلالة أكثر جاذبية وأناقة.

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