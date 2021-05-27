إطلالات يومية محتشمة للمحجبات من نداء شرارة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 27 مايو 2021 01:34 مساءً - تعتمد المغنية الأردنية الحاصلة على لقب ذا فويس بموسمه الثالث، نداء شرارة، على أسلوب منفرد ومميز في الأزياء؛ حيث تحرص على مواكبة خطوط الموضة بالأسلوب الذي يليق بحجابها ومظهرها، ومن وحي أحدث إطلالاتها على مواقع التواصل الاجتماعي نرصد لكُنَّ عدة أفكار لتنسيقات الأزياء.

نداء شرارة بالبدلة السوداء لمظهر فاخر

نداء شرارة بالبدلة السوداء لمظهر فاخر -الصورة من حسابها على الانستغرام

في إطلالة فاخرة مناسبة للحفلات البسيطة، تزينت نداء شرارة بـ بدلة رسمية سوداء مصممة بمعطف ذي أكمام واسعة ومطرز بالفصوص الصغيرة مع فصوص ضخمة في أحد الجانبين من الجزء العلوي، وأكملت مظهرها بحزام من الجلد للخصر، مع بنطلون واسع أسود، وأكملت مظهرها باكسسوارات اللون الأسود مع مجوهرات فضية لخيار مميز.

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الفستان المطبع من نداء شرارة

نداء شرارة بالفستان المطبع -الصورة من حسابها على الانستغرام

الفستان المطبع من أبرز صيحات ربيع وصيف 2021، وتعتمده الكثيرات من النجمات في إطلالاتهن، ولأنه من الصيحات المناسبة للمحجبات، فقد تأنقت نداء شرارة بفستان أبيض مطبع بعدة ألوان ومزين بأكمام منفوخة مع خصر مزين بمطاط، وأكملته بحجاب وحذاء وحقيبة باللون الأزرق، لكونه من أكثر الألوان الطاغية على طبعات الفستان، واعتمدت لهذه الإطلالة مجوهرات ذهبية ناعمة لخيار بسيط ويومي.

نداء شرارة بالبدلة الصفراء

نداء شرارة بالبدلة الصفراء -الصورة من حسابها على الانستغرام

يُعَدُّ اللون الأصفر من الألوان الأكثر رواجاً لعام 2021، لذا أطلت نداء شرارة في مظهر عملي ناعم بمعطف وبنطلون واسع باللون الأصفر مع قميص أبيض مزين بقلادات من اللؤلؤ، وأكملت اللوك بحجاب بني، وحقيبة من القش المزين بقماش الجلد الأسود، لتمنحها أناقة يومية بسيطة.

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تنسيقات عملية بالألوان الحيادية

نداء شرارة باطلالة عملية حيادية الالوان -الصورة من حسابها على الانستغرام

الألوان الحيادية هي الخيار المثالي لإطلالات الكثيرات من الفتيات، ولا سيما في المظهر العملي؛ حيث يمنحهن أناقة رسمية فخمة، ومن أحدث إطلالات نداء شرارة ظهرت بتيشيرت وبليزر باللون الأسود مع بنطلون أبيض واسع مزين بخطوط سوداء، وأكملت الإطلالة باكسسوارات اللونين الأسود والأبيض، وفي الإطلالة الثانية ارتدَتْ بلوزة بيضاء بقَصَّة ناعمة مع معطف البليزر الأسود وبنطلون أسود مطبع بنقط بيضاء، وأكملت اللوك بحجاب بني مع حقيبة من الجلد وحذاء بكعب أبيض.

نداء شرارة بالجمبسوت الأحمر

نداء شرارة بالجمبسوت الأحمر -الصورة من حسابها على الانستغرام

الجمبسوت من القطع الأكثر رواجاً في خطوط الموضة منذ عدة سنوات؛ لكونه يُضفي الكثير من الجمال والأناقة على إطلالة كل امرأة، لذا اختارت نداء شرارة في إحدى إطلالاتها جمبسوت أحمر واسعاً مصمماً بحزام للخصر، مع حجاب وبلوزة باللون الأبيض، وأكملت مظهرها بحقيبة ضخمة سوداء مزينة بسكارف قماشي.

نداء شرارة بعباية فاخرة

نداء شرارة بالعباية السوداء-الصورة من حسابها على الانستغرام

العبايات السوداء من أكثر القطع المناسبة للمحجبات؛ حيث توفِّر لهن الأناقة والحشمة بشكل كبير، ومن أبرز إطلالات نداء شرارة نسقت عباية سوداء بتصميم فضفاض مطرز بكتابات ذهبية في الجزء العلوي للتصميم مع أزياء اللون الأبيض، واعتمدت لمظهرها حزاماً من الجلد للخصر.

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