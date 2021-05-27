أحدث ألوان أحمر الشفاه لعروس صيف 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 27 مايو 2021 01:34 مساءً - لون أحمر الشفاه من أكثر الأمور أهمية في إطلالتك الجمالية، لذا على العروس أن تختار لوناً يناسب لون بشرتها، ويتناغم مع إطلالتها الجمالية في حفل الزفاف، ولعروس صيف 2021 جمعنا عدة منتجات عملية ومواكبة لخطوط الموضة، مع بعض النصائح لاختيار أحمرالشفاه المناسب لكُنَّ؛ لتتمتعن بأناقة مثالية في هذا اليوم المميز.



أحمرالشفاه بلون النيود من ناتاشا دينونا

أحمرالشفاه بلون النيود من ناتاشا دينونا



تُعَدُّ الشفاه بالألوان الطبيعية كالنيود من أبرز خيارات العروس التي تريد إطلالة جذابة وأنيقة وطبيعية في حفل زفافها؛ فهو الخيار الأمثل لكل عروس تريد أن تعبِّر عن بساطتها بشكل أنيق، لذا اخترنا لكُنَّ هذا المنتج من ناتاشا دينونا؛ ليمنح مظهركن شكلاً فاخراً بتركيبة كريمية خفيفة الوزن ستمنح شفاهك لون النيود الذي حلمت به، بينما ترطِّب وترمِّم شفتيك، وهو مناسب لجميع ألوان البشرة.

تابعي المزيد: أطعمة مفيدة جداً لنضارة بشرة العروس



أحمر شفاه مُطفأ باور بوليت من هدى بيوتي

أحمر شفاه مُطفأ باور بوليت من هدى بيوتي



يتميز هذا المنتج بأصباغ لونية عالية التركيز، ليمنحك شعوراً لا مثيل له بالراحة على الشفاه، ويُصمَّم ليتلاءم مع جميع ألوان البشرة ومع الأصباغ اللونية فائقة التركيز، كما تسمح تركيبته المطفأة الناعمة بأن ينساب اللون على الشفاه بسهولة من دون تقطُّع، ومن دون أن يشد الجلد، مما يترك الشفاه مرطَّبة وناعمة، وهو يضم 24 لوناً، ليشكِّل مزيجاً من درجات اللون الزهري.



أحمرالشفاه باللون الأحمر اللامع من نارس

أحمرالشفاه باللون الأحمر اللامع من نارس



لإطلالة أكثر نعومة وجاذبية في حفل الزفاف، يمكنك اختيار أحمرالشفاه إيكونيك من نارس؛ حيث يناسب المكياج السموكي الثقيل والخفيف على حد سواء، وهو يتكون من مزيج حيوي من زيوت المورينغا وحبوب فاكهة الباشن فروت، ليزيد من إشراقة اللون ويرطّب الشفاه، للتمتّع بثبات فائق الخفّة وبشعور جديد.

تابعي المزيد: مكونات طبيعية تعالج جميع مشاكل شعرك قبل الزفاف



أحمرالشفاه باللون الوردي من إيف سان لوران

أحمرالشفاه باللون الوردي من إيف سان لوران



يُعَدُّ أحمرالشفاه الوردي بدرجاته المختلفة من الخيارات المُفضلة لدى الكثيرات من الفتيات، خاصة العرائس؛ إذ يناسب مختلف الإطلالات وأنواع المكياج، لذا يمكنك استخدام روج فولوبتيه روك إن شاين المصمَّم بتغطية مرطبة مع قلب برّاق جديد على شكل نجمة للمعان فائق وأناقة متلألئة، في حين يغمر الجزء الخارجي الشفاه بلونٍ ساحر.



نصائح لاختيار أحمرالشفاه حسب لون البشرة



تختلف ألوان المكياج من بشرة إلى أخرى، لا سيما أحمرالشفاه، لذا على العروس البيضاء أن تختار ألوان الزهري بجميع درجاته، لا سيما الفاتحة؛ للتمتع بشفاه زهرية منعشة، ويمكن للون الخوخي أن يمنح بشرتك مظهراً مشرقاً وحيوياً، أو اعتمدي اللون الأحمر القرمزي الذي سيعزِّز من إطلالتك الجمالية ويزيدها إثارة وفتنة، وللعروس الحِنْطِيَّة ننصح باعتماد الألوان الجريئة، مثل الأحمر الفاقع والفوشيا، لذا إن كانت بشرتك حِنْطِيَّة، فأنتِ محظوظة جداً؛ لأن جميع الألوان المثيرة ستبدو على بشرتك بمنتهى الروعة والجاذبية، أما صاحبات البشرة السمراء فهناك الكثير من الألوان المذهلة التي ستتناغم مع لون بشرتهن، ولكن ننصح باعتماد الألوان الداكنة التي تُكسب إطلالتك دفئاً مميزاً، كالأحمر المائل إلى البني أو اللون التوتي الغامق أو اللون البني.

تابعي المزيد: ماسك الموز والقهوة للعناية ببشرة العروس