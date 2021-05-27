كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 27 مايو 2021 01:34 مساءً - تفضل الكثير من السيدات الاستعانة بعطور تنتمي لعائلة عطور الزهور الشرقية، إذ تمنحهن إحساسا بالجاذبية والأناقة، كما يمكن اعتمادها في مختلف الأوقات والمناسبات.

وتعد زهرة الزنبق من أفضل المكونات التي يستعين بها مصممي العطور بإدخالها مع مختلف المكونات، لصنع عطر يتميز بالأناقة والفخامة.

وخلال السطور التالية؛ يطعلك "الخليج 365. نت" على عطر زهرة الزنبق، من مختلف الماركات العالمية، يمكنك الاستعانة من بينهم، لإطلالة جذابة ومتميزة.

عطر ديكادينس من مارك جايكوبس Marc Jacobs

عطر ديكادينس من مارك جايكوبس Marc Jacobs

إذا كنت تبحثين عن عطر قوي يدوم تأثيره لفترة طويلة، يمكنك الاستعانة بعطر Decadence من مارك جايكوبس، فهو من العطور التي تنتمي لعائلة عطور الزهور الشرقية للنساء.

يتكون عطر ديكادينس من مزيج الأزهار الشرقية والوردية، وهو ما يجعله عطرا لذيذا للغاية ومرغوبا من قبل العديد من النساء، إذ يحتوي على مكونات من الورد البلغاري، وياسمين سامباك، والعنبر ، ونجيل الهند، والبردي المصري، وزهرة الزنبق، مما يمنح مرتديها إحساسا بالطاقة والأنوثة.

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عطر فوريفر أند إيفر ديور من ديور Dior

عطر فوريفر أند إيفر ديور من ديور Dior

إذا كنت تبحثين عن عطر هادئ وناعم من ماركات العطور الزهرية، يمكنك الاستعانة بعطر فوريفر أند إيفر من ديور، فهو من العطور الرائعة، والتي يمكن أن تمنح المرأة إحساسا بالجاذبية والفخامة.

وأهم ما يميز عطر فوريفر أند إيفر ديور أنه يتكون من عدة روائح، كالياسمين الهندي المطلق في المنتصف، إذ يمتزج مع زهرة الزنبق والورد البلغاري.

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عطر كلوي Chloe

عطر كلوي Chloe

إذا كنت تبحثين عن إطلالة أنيقة وجذابة تلائم السهرات والمناسبات الكبيرة، يمكنك الاستعانة بعطر كلوي Chloe، فهو من العطور الأنثوية التي تناسب مختلف السيدات، وتمنحهن إحساسا بالفخامة.

وأهم ما يميز عطر كلوي أنه يدخل في تركيبه عدة مكونات تمنح مرتديها جاذبية وإثارة، كالورد، وزهرة الزنبق، وخشب الصندل، السوسن، وخشب الأرز، وجميعها مواد رائعة.

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عطر داليا ديفين من جيفنشي Givenchy

عطر داليا ديفين من Givenchy

إذا كنت ترغبين في الظهور بإطلالة عصرية وأنيقة، يمكنك الاستعانة بعطر داليا ديفين من جيفنشي Givenchy، فهو من العطور الراقية، والتي يمكن أن تمنح مرتديها جاذبية وفخامة.

وهذا العطر عبارة عن مزيج متلألئ من برقوق ميرابيل والياسمين الحلو وأوتار الورد، مدبب بلطف مع جاذبية خشب الصندل.

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