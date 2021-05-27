ألوان الشعر الأكثر شعبية لصيف 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 27 مايو 2021 01:34 مساءً - بعد فترة طويلة من الحجر المنزلي، لا بد أن نساء كثيرات يرغبن في تغيير لون شعرهن والحصول على لوك متجدد يواكب أجدد صيحات الشعر، خصوصاً أن صبغات الشعر التي ستكون رائجة خلال صيف 2021، جذابة جداً ومتنوعة وتناسب مختلف ألوان البشرة. وفي هذا المقال، نرصد مجموعة من أكثر ألوان الشعر شعبية خلال الصيف المقبل، لتختاري من بينها ما يعجبك.



البني الدافئ بلمسة ذهبية

موضة البني الدافئ بلمسة ذهبية(الصورة من حساب مصفف الشعر جيريمي تاردي على إنستغرام)

تعود ألوان الشعر الدافئة بقوة هذا الصيف لتحل مكان الألوان الفاتحة جداً التي سادت خلال السنوات الأخيرة، في مقدمها صبغة الشعر البني مع لمسة من اللون الذهبي، والذي يشبه الى حد بعيد ألوان الشعر الطبيعية، كما ويناسب الشقراوات والسمراوات على حد سواء. وإذا كنت ترغبين في اعتماد الشعر البني مع الذهبي، استخدمي سيروم لشعرك بعد الاستحمام، فهو يحافظ على لون شعرك ويحميه من البهتان ويصلح كذلك أطراف الشعر المتقصفة.

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هاي لايت باللون البني الفاتح

موضة هاي لايت باللون البني الفاتح(الصورة من حساب مصففة الشعر لورا جيبسون على إنستغرام)



غالباً ما يرتبط الهاي لايت بلون الشعر الأشقر، لكن في صيف 2021، سيكون الهاي لايت باللون البني الفاتح صبغة الشعر الأكثر شعبية، وهو لون يناسب السمراوات وبشكل خاص أولائك اللواتي يرغبن في لون شعر فاتح بعيداً عن الأشقر، فهو يضفي دفئاً ناعماً وتوهجاً على بشرتهن. واحرصي على استخدام شامبو يحتوي على مضادات أكسدة تقوي ألياف الشعر.



النحاسي

موضة الشعر النحاسي(الصورة من حساب العارضة جيجي حديد على إنستغرام)



لا شك أن النحاسي أحد ألوان الشعر التي تتطلب مغامرة وجرأة، لكنه لون جذاب وعصري ويمنحك إطلالة لافتة جداً. بإمكانك اعتماد صبغة النحاسي بدرجاته المختلفة، على أن تختاري النحاسي بلون يتناغم مع لون بشرتك. وللحفاظ على لون شعرك، احرصي على استخدام أحد أنواع الشامبو اللطيفة التي تحافظ لون الشعر النحاسي وجماله.



البني الداكن

موضة الشعر البني الداكن(الصورة من حساب جيريمي تاردو على إنستغرام)



يتناغم الشعر البني الداكن مع معظم درجات لون البشرة، ويخلق ثراء هذا اللون لمسة نهائية تعكس الضوء على الشعر. وستكون صبغة الشعر البني الداكن الأكثر شعبية ورواجاً بين النساء خلال صيف 2021، لأنها لا تتطلب صيانة وتجعل مظهر الشعر يبدو صحياً. وإذا كنت ترغبين في اعتماد الشعر البني الداكن، احرصي على استخدام شامبو مناسب يحافظ على لون شعرك لامعاً وحيوياً.

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