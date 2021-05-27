لتجنب الإصابة بالفطر الأسود.. كيفية التعامل السليم مع التكييفات بالتنظيف والتطهير الدوري

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الرعب الشديد أثارت الكثيرين خلال الأيام القليلة الماضية، عقب إعلان ظهور حالات إصابة بالفطر الأسود، واستعداد وزارة الصحة والسكان لتجهيز أول غرفة عزل في مصر لمرضى الفطر الأسود، ما جعل البعض يتسائلون حول كيفية الوقاية من الإصابة به.

وانتشرت الكثير من التقارير الطبية حول سبب الإصابة بالفطر الأسود والذي ينتشر في الأماكن التي ترتفع بها نسبة الرطوبة أو تلك التي بها عفن، ونرصد من خلال هذا التقرير كيفية التعامل مع فلاتر التكييفات وكيفية تنظيفها وتطهيريها بشكل دوري، وفق الصفحة الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، كالتالي:

خطوات تنظيف فلاتر التكييفات وتطهيرها

- يجب تنظيف وتغيير فلاتر التكييفات بشكل دوري، وذلك تجنبا لتراكم الأتربة ما يؤدي إلى انتشار العفن والتقليل من كفاءة التكييف.

- يجب أن يحرص المستخدم على معاينة الوحدة الخارجية للتكييف وتنظيفها من الأتربة والعشب الصغير.

- من الضروري أن يام فحص مجاري الهواء بشكل دوري ومستمر للتأكد من نقاء الهواء، وتجنبا لاستخدام كميات كبيرة من الكهرباء لتلطيف درجة حرارة الغرفة.

- الحرص على معاينة خطوط التبريد باستمرار.

- ضرورة التأكد من سلامة الترموستات، لأنه المسؤول عن إيقاف الجهاز ذاتيا عندما تصل درجة حرارة هواء الحجرة إلى الدرجة التي ضبطت الترموستات عندها.

- من الضروري أن يتم التأكد من إغلاق جميع الأبواب والنوافذ والفتحات حتى يظل الهواء بداخلها محتفظ بدرجة حرارته لمدة أطول.

- مراعاة عدم الإسراف في إضاءة المكان المراد تكييفه، نظرا لتحول الطاقة الكهربائية عند الإضاءة إلى طاقة حرارية.

- يجب الحرص على استخدام اللمبات الفلورسنت أو اللمبات الموفرة للطاقة لانخفاض درجة الحرارة الناتجة عن استعمالها.

-يجب أن يحرص المستخدم على الاهتمام بإجراء الصيانة الدورية.