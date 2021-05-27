«شهر العسل بقى بعد الخطوبة».. صور علي غزلان ومحمد فراج مع خطيبتيهما تثير الجدل

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تعرض الطبيب واليوتيوبر علي غزلان وخطيبته فرح شعبان، ملكة جمال مصر لعام 2017، واليوتيوبر محمد فرج وخطيبته، لهجوم وانتقادات لاذعة، من الرواد على مواقع التواصل الاجتماعي«فيسبوك»، بسبب العديد من الصور التي يشاركوها عبر حساباتهم الرسمية.

قصة صور أثار بها اليوتيوبر محمد فرج وخطيبته الجدل

لم تمر أيام على قصة اليوتيوبر محمد فرج وخطيبته، حتى يثير اليوتيوبر علي غزلان وخطيبته فرح شعبان، الجدل أيضًا، إذ شارك كلا منهما عددا من الصور التي تجمعهما ببعضهما البعض، وكان تعرض للهجوم بعد منشور دونه وهو يتغزل بها، قائلًا: «أنتِ حلوة زي ضحكة أمي، وإسكندرية في الشتاء، وخروجات القاهرة، وأول مسكة إيد، وامتياز في مادة ومذاكرتهاش، وميد تيرم اتلغى، وهواء وقت ما أكون حران، وجاكيت جلد وقت ما أكون سقعان، وشكل السما وقت الغروب».

شهر العسل بعد الخطوبة

وجاءت بعض تعليقات الرواد على وضع وهيئة الصور التي يشاركها اليوتيوبر، بالانتقاد، وكان من أبرزها: «ثم الموضة القديمة دى خلاص اخطب وجواز وبعد كده شهر عسل ده لو فيه أصلا وبعد كده خلف عيال، دلوقت اخطب شهر عسل خلف عيال وبعد كدة يفكر يتجوز ولا، لما بيطلعوا من بيوت مافيهاش رجالة، مافيهاش أصول، مافيهاش تربية، لما بيطلعوا من بيوت التليفزيون والإعلام فيها رسخوا وروجوا فكرة إن عدم النخوة تبقى شئ طبيعي في مجتمعنا، ياعم عادي دي الدنيا معهم على طول عسل مش علشان الخطوبة ولا حاجة، بقينا في زمن عجيب، ويرجعوا يقولوا الناس بتدخل في حياتنا ليه».

خطوبة علي غزلان وفرح شعبان

كان الدكتور واليوتيوبر علي غزلان، أعلن خطوبته عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»؛ إذ نشر عددًا من الصور من كواليس خطوبته على فرح شعبان، ملكة جمال مصر السابقة لعام 2017، بعدسة المصور الفوتوغرافي عمر سمير، وأرفق تعليقًا على الصور الذي شاركها، قائلًا: «‏إنتي الوحيدة اللي لقيتها أجمل من اللي اتمنيته».