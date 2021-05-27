التشخيص الخاطئ السبب في إصابة سيدة بـ «الفطر الأسود»

القاهرة - سمر حسين - صحة

حالة من الخوف والذعر عاشها عدد كبير المواطنين خلال الأيام القليلة الماضية، بعد انتشار الأخبار عن ظهور مرض الفطر الأسود المميت، وذلك عقب وفاة الفنان الكبير سمير غانم به الأسبوع الماضي، بعد صراع استمر لمدة تزيد عن أسبوعين مع المرض، إذ خرج شقيق الفنان الراحل ليعلن أن إصابته بالفطر الأسود هو سبب الوفاة رغم نفي وزارة الصحة والسكان.

وعقب ساعات من إعلان وفاة سمير غانم بالفطر الأسود، وفق حديث شقيقه، ظهرت أول سيدة في مصر مصابة بالفطر الأسود في الفيوم، إذ أعلنت حينها السيدة نيفين سيد عبد العزيز أن والدتها والتي تبلغ من العمر 69 عاما أصيبت بفيروس كورونا المستجد قبل يومين من شهر رمضان الماضي، مشيرة إلى أن والدتها كانت تتبع البروتوكول منزليًا، وكانت تتابع مع طبيب خاص.

ما السبب في إصابة سيدة بالفطر الأسود؟

ومن جانبها، قالت السيدة نيفين إن الطبيب الذي كان يعالج والدتها والذي صرف لها بروتوكول العلاج، صرف لها أيضًا جرعة كبيرة من دواء الكورتيزون.

وعقب تدهور حالتها الصحية وإصابتها بفقدان البصر حتى أضحت طريحة الفراش بعد فقدانها لقدرتها على الحركة، اضطرت الأسرة إلى نقلها إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج، ليتبين لهم أنها مصابة بالفطر الأسود نتيجة لتشخيصها تشخيص خطأ.

وأوضحت نيفين في تصريحات لـ«الوطن»، أنّها في يوم 24 أبريل فوجئت بوالدتها غير قادرة على فتح عينيها أو الحركة، فاتصلت بالطبيب الذي حضر وأخبرها أنّها شُفيت من كورونا ويجب تقليل العلاج، وأنّ عدم قدرتها على فتح عينيها وعلى الحركة يرجع إلى مرورها بحالة نفسية سيئة.

سحب الفطر من الجيوب الأنفية

وأضافت، أنها حرصت على اصطحاب والدتها للمستشفى بعد أن اتضح أن حالتها غير مستقرة، وبمجرد دخولها للعناية المركزة، جاء استشاري الأنف والاذن والحنجرة ليقوم بعملية سحب الفطر من الجيوب الأنفية، وبعد إجراء التحليل للعينة التي سحبها، صرح بخروجها من المستشفى.

وبعد أن ازدادت حالة والدتها سوء، ذهبت بها للكثير من الأطباء الذين أكدوا لها أنها مصابة بالفطر الأسود، وأن الفطر لازال موجودًا في الأنف ولم يتم سحبه، مشيرة إلى أنهم أخبروها أن نوع من الحقن التي حصلت عليها بعد التشخيص الخطأ تسببت في تحجيم انتشاره المرعب، وأدخل والدتها العمليات فورًا وقام بسحب الفطر بالكامل، وفق نيفين.