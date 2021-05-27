شاركت في مهرجان حسن شاكوش ودعمت حنين حسام.. مواقف أثارت بها ياسمين رئيس الجدل

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تصدر اسم الفنانة ياسمين رئيس محركات البحث «جوجل»، وتصدرت التريند، عقب مشاركتها في فيديو كليب، مع مطرب المهرجانات حسن شاكوش باسم«حبيبتي».

العديد من التعليقات والانتقادات التي أثارها كليب «حبيبتي»، واجهتها الفنانة ياسمين رئيس، التي تحولت لمطربة شعبية، إذ علق متابعوها على الكليب بأنها أساءت إلى نجاحاتها السابقة وآخرها مسلسل «ملوك الجدعنة» الذي عرض في رمضان الماضي لعام 2021، والذي جسدت من خلاله شخصية الفتاة الشعبية فاتن حرفوش التي تحب «سرية» عمرو سعد، وتمر بصعوبات كبيرة وتتعرض لظلم كبير إلى أن تنتهي تلك المتاعب بزواجها ممن تحب.

وكانت من بين التعليقات التي تلقتها الفنانة ياسمين رئيس، على كليب «حبيبتي»، مع حسن شاكوش: «قليتي من نفسك أوي، ضيعتي نجاح ملوك الجدعنة، اتحولتلي لمطربة مهرجانات، بقيتي مودل كليبات، ميلقش عليكي الكليب يا ياسمين».

لم تكن هذه المرة الأولى التي تتصدر بها الفنانة ياسمين رئيس التريند، وتصبح حديث الملايين على السوشيال ميديا، ويُقدم «هُن» أبرز المواقف التي أثارت بها الجدل.

قصة شعر رجالي

اعتادت الفنانة الشابة، ياسمين رئيس على مشاركة متابعيها عادة بأبرز إطلالتها، وتفاصيلها بين الحين والآخر، وكانت تعرضت للهجوم بسبب إطلالتها بشكل يشبه الرجال، خلال عام 2020.

وكانت نشرت الفنانة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» صورتين ظهرت من خلالهما بشعر قصير للغاية، يشبه تسريحات شعر الرجال.

واعتمدت الفنانة على سترة «كت» منقوشة مع إطلالة وجه طبيعية دون مكياج.

دعمها لفتاة التيك توك حنين حسام

وكانت سبق وأثارت الفنانة ياسمين رئيس الجدل، بعدما علقت، على قضية حنين حسام، المعروفة بـ«فتاة التيك توك»، بعد صدور حكم بحبسها عامين مع دفع غرامة 200 ألف جنيه، لاتهامها بالتعدي على القيم والمبادئ الأسرية.

وعبر خاصية القصص المصورة لحسابها الرسمي على تطبيق إنستجرام، كتبت ياسمين رئيس: «حنين ضحية حكم المجتمع، والمتحرش لسه بيدافع عنه المجتمع».

وتابعت الفنانة خلال منشورها: «حنين اتحبست عشان تبقى عبرة لأي بنت تفكر تخرج عن حدود المجتمع».