الامارات | العثور على سلحفاة عملاقة كان يعتقد أنها انقرضت منذ قرن

شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على سلحفاة عملاقة كان يعتقد أنها انقرضت منذ قرن والان نبدء بالتفاصيل



الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت الإكوادور أن سلحفاة عملاقة عثر عليها في عام 2019 في جزر جالاباجوس هي من فصيلة اعتبرت منقرضة منذ قرن.

ويحضر المتنزه الوطني في جالاباجوس لرحلة استكشاف للبحث عن المزيد من أفراد السلاحف العملاقة تلك في محاولة للحفاظ على نوعها.

وتم العثور على تلك السلحفاة قبل عامين على جزيرة فيرناندينا وهي من أحدث وأكثر جزر الأرخبيل عذرية، وذلك خلال رحلة استكشاف مشتركة بين متنزه جالاباجوس الوطني ومحمية جالاباجوس.

وخلص علماء من جامعة يال إلى أن السلحفاة من نوع كان يُعتقد أنه انقرض قبل قرن. وقال متنزه جالاباجوس في بيان «كشفت جامعة يال عن نتائج الدراسات الجينية والمقارنة للحمض النووي بعينة استخلصت عام 1906».

واتخذ العالم البريطاني تشارلز داروين جزر جالاباجوس أساسا لوضع نظرية التطور في القرن التاسع عشر.

وقال وزير البيئة جوستافو مانريكي على حسابه على تويتر «كان يعتقد أنها انقرضت منذ أكثر من مئة عام مضت! أكدنا من جديد وجودها».

وتظهر بيانات متنزه جالاباجوس الوطني أن العدد الحالي للسلاحف العملاقة بأنواعها المتعددة يقدر بنحو 60 ألفا.

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