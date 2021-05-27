ما سبب رغبتنا الشديدة في تناول الأطعمة السكرية والمالحة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - أوضحت اختصاصية أمراض الجهاز الهضمي الروسية، إيرينا بيريزنايا، أسباب رغبتنا في تناول الأطعمة الحلوة أو المالحة، وقالت: "إنه عادة ما ينجذب أغلب الناس إلى الحلويات أكثر من الأطعمة المالحة".

وأرجعت الطبيبة السبب إلى أن "حاجة الجسم للحلويات وكقاعدة عامة، هو أن "الجسم دائما بحاجة إلى تجديد الطاقة وهذا يكون عن طريق الكربوهيدرات، ولأن الأطعمة السكرية مشبعة بالكربوهيدرات، فغالبا ما يتم الشعور بهذه الحاجة بعد الأنشطة التي تتطلب إجهادا جسديا أو فكريا أو في الظروف التي لا يأكل فيها الشخص لفترة طويلة"، وفقا لما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

كما أشارت الطبيبة إلى أن "الرغبة الشديدة في تناول الشوكولاتة تشير إلى انخفاض مستويات السيروتونين في الدم المسؤولة عن تنظيم المزاج والرغبة الجنسية".

ويحتاج الجسم في المعدل الطبيعي العام من 101 إلى 283 نانوغراما في الميليلتر الواحد".

وقالت الاختصاصية إن "هذه الرغبة في تناول الأطعمة السكرية لا تستدعي القلق من الإصابة بمرض ما، إذا كان يحدث ذلك مرة واحدة".

لكن أشارت الطبيبة إلى أن "الرغبة في تناول الأطعمة المالحة قد يكون إشارة على نقص الكلور في الجسم".

وتابعت: "في حالة الرغبة الشديدة في تناول الملح، فأنت بحاجة إلى مراقبة مدى ثباته، فإذا تناول الشخص ما يكفيه من الملح لكنه يشعر دائما بأن الطعام غير مملّح، فإن الأمر بالفعل يستحق التشخيص للكشف عن الأمراض".

وأضافت: "قد يكون الأمر متعلقا بمشاكل في الغدد الكظرية".