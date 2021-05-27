علي غزلان يتعرض لسخرية السوشيال ميديا بعد منشور التغزل بخطيبته: هي إزاي مستحملاك

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على مدار الساعات القليلة الماضية، تصدر اليوتيوبر الشهير على غزلان تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول منشور له نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يغازل به خطيبته ملكة جمال مصر السابقة فرح شعبان، ووجه المتابعين الكثير من الانتقادات له ولطريقة تغزله بخطيبته.

وعقب نشره لذلك المنشور وتداوله على نطاق واسع مع توجيه الانتقادات له، حذف غزلان المنشور الذي جرى تداوله بتعليقات سلبية، في إشارة منه بتأثره بتلك التعليقات.

تفاصيل منشور علي غزلان الذي تعرض للهجوم

نشر علي غزلان منشورا يتغزل في خطيبته عبر صفحته الرسمية، واصفا إياها بأهم شيئ في حياته، قائلًا «أنتِ حلوة زي ضحكة أمي، وإسكندرية في الشتاء، وخروجات القاهرة، وأول مسكة إيد، وامتياز في مادة ومذاكرتهاش، وميد تيرم أتلغى، وهواء وقت ما أكون حران، وجاكيت جلد وقت ما أكون سقعان، وشكل السما وقت الغروب».

سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي من علي غزلان

وعقب نشر على غزلان لذلك المنشور، تداوله الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ساخرين من طريقة وصف اليوتيوبر علي غزلان لخطيبته، وكان من أبرز تلك التعليقات «انتي إزاي مستحملة كل ده.. إزاي محصلكيش حاجه بعد الكلام ده.. الله يكون في عونك.. هي إزاي مستحملاك».

من هي فرح شعبان خطيبة علي غزلان؟

- حصلت فرح شعبان على لقب ملكة جمال مصر عام 2017.

- تم الاستعانة بها كوجه إعلامي لمبادرة «إنت الأهم».

- حصلت على بكاليوروس علوم الحاسب من الجامعة البريطانية في مصر.

- ترغب في أن تكون مقدمة برامج ناجحة لتقديم برامج للأطفال.

- قدّمت حفل ملكة جمال مصر للمراهقات 2019.