«حسن» أصغر شيف سوري: بعمل الأكل لوالدتي.. وورق العنب والمندي لعبتي (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لا تقتصر هواية الطبخ وإعداد الطعام على الفتيات وحسب، بل نجد أن هناك مئات الطهاه من الرجال، ويتحاكى الجميع عن إنجازاتهم وقدرتهم على الإبداع والتفنن داخل المطبخ وإعداد الوجبات الشهية، وهو ما حاول ترجمته على أرض الواقع وتغيير النمط المتعارف عليه، الطفل السوري «حسن المنجد»، صاحب قناة «الخلطة السرية».

يضبط «حسن» زاوية عدسة الكاميرا، يبدأ في تحضير أدواته ومعداته والوصفات اليومية، يتحدث مع متابعيه وجمهوره باحترافية ومهنية شديدة، فهو ليس كسائر الأطفال في عمره، لم يهو الفنون القتالية ومباريات كرة القدم واحترافها، بل أُغرم ببرامج الطهي وفنون المطبخ، وروى كواليس هوايته التي أصبحت سببًا في شهرته.

حسن أصغر شيف سوري

وتحدث أصغر شيف سوري خلال حديثه لـ«الوطن»، عن كواليس حياته في عالم الطهي، قائلًا: «أنا من سوريا، وعايش بالأردن من أيام الأحداث، عمري 15 عاما، عندي 2 إخوات يكبروني، بحب الطبخ وكنت بدخل مع والدتي المطبخ وأساعدها».

أحب «حسن» فنون الطهي وإعداد الطعام من والدته، الذي طالما كان يُنصت إلى أسلوبها ودقتها في المطبخ، حتى قرر إحترافه وتنمية مهاراته، من خلال إنشاء قناة على موقع الفيديوهات الشهير«يوتيوب»، والتي تحمل اسم«الخلطة السرية»، مضيفًا:«أنا اللي بعمل الأكل لمامتي، ولقيت تشجيع ودعم كبير منها هي ووالدي، بدأت في الطبخ منذ عامين، لإني بحبه وبحب كل شيئ اسمه أكل وبحب أطبخ وأتفنن».

يحاول الشيف الصغير، تطوير أسلوبه في الطهي، من خلال البحث عن المعدات والطرق البسيطة بعيدًا عن التعقيد والتي يستطع من خلالها توصيلها للمشاهد بكل سهولة، قائلًا:« بعمل الأكلات الأردنية والسورية، وعملت برنامج في شهر رمضان الكريم بقناتي، حبيت أعمل أكلات وبسيطة وبدون تكلفة وعلى قد الإيد».

وعن الأكلات والوجبات التي اشتهر بها الشيف الصغير، قال: «مشهور بالكبسة والمندي وورق العنب والشيكولاتات بأنواعها».

واختتم الشيف السوري حديثه، قائلّا: «أحلم بالوصول للعالمية وأن أصبح من المشاهير».