ينتشر بشدة وتنقله القوارض.. جدري القرود فيروس جديد يهدد البشرية

القاهرة - سمر حسين - صحة

حالة من الذعر الشديد تعيشها شعوب العالم، تزامنا مع استمرار ظهور عدوى الفطريات الأسود والأبيض والأصفر في أنحاء متفرقة من الهند؛ إذ لا تزال الدول تواجه التفشي السريع لفيروس كورونا المستجد، الذي بلغت إحصائيات وفياته أكثر من 3 ملايين شخص حول العالم.

ظهور فيروس جدري القرود

فيروس جديد ظهر في الأفق وأصبح يشكل تهديدات جديدة للبشرية، ألا وهو جدري القرود، الذي حذر منه، أحد أساتذة علم الفيروسات بجامعة موسكو الحكومية، مشيرا إلى أنه يمكنه المساعدة في ظهور أوبئة جديدة، حيث يأتي الفيروس من ضمن قائمة الفيروسات التي تهدد العالم، وفقا لموقع «روسيا اليوم».

ما هو فيروس جدري القرود؟

وحسبما كشف مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها cdc، أن جدري القرود من الأمراض النادرة التي تسببها الإصابة بالفيروس ذاته.

وينتمي الفيروس إلى جنس الفيروسات القشرية في عائلة Poxviridae.

تاريخ اكتشاف الفيروس

اكتشف جدري القرود لأول مرة في عام 1958، عندما حدث فاشيتان لمرض شبيه بالجدري في مستعمرات القرود التي تم الاحتفاظ بها، ومن هنا جاء اسم «جدري القرود» في عام 1970.

وسجلت أو حالة بشرية بحثية لجدري القرود في عام 1970، بجمهورية الكونغو الديمقراطية خلال فترة الجهود المكثفة للقضاء على الجدري، ومنذ ذلك الحين تم الإبلاغ عن جدري القرود وسط البشر في بلدان وسط وغرب إفريقيا الأخرى؛ إذ وثقت حالات عدوى المرض البشرية 3 مرات فقط خارج أفريقيا، والتي جاءت في الولايات المتحدة عام 2003 «47 حالة»، وفي كل من المملكة المتحدة «3 حالات»، وإسرائيل «حالة واحدة» في عام 2018.

غموض حول مكان تفشي المرض

ولا يزال المستودع الطبيعي لجدري القرود غير معروف، ومع ذلك يُشتبه في أنه يتواجد داخل بعض من أنواع القوارض الأفريقية التي تلعب دورًا في انتقال العدوى.

ويشار إلى أنه هناك مجموعتان وراثيتان مختلفتان لفيروس جدري القرود، في كل من وسط وغرب إفريقيا، وعادةً ما تكون الإصابات البشرية بالعدوى في وسط القارة السمراء أكثر حدة مقارنةً بتلك التي تتواجد في الغرب ولها معدل وفيات أعلى.

أعراض فيروس جدري القرود

وتتمثل أعراض المرض في الآتي:

- الشعور بالصداع المزمن.

- الإصابة بالحمى الشديدة.

- ضعف وخمول في الجسم.

- تورمات في الغدد الليمفاوية.

- ظهور الطفح الجلدي الذي يكون أكثر تركيزا على كل من الوجه والأطراف وليس على الجذع.

- التهاب الشعب الهوائية والرئتان.

- إصابة القرنية مع مضاعفات فقدان البصر والإصابة بالعمى.

علاج فيروس جدري القرود

حتى الآن لا يوجد علاج فعال ومتعارف عليه لعلاج الإصابة بالفيروس، حسبما كشفت المنظات العالمية، لكن هناك عدد من اللقاحات التي أثبتت فعاليتها بنسبة 85% في الوقاية منه.