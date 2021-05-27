ما تريدين معرفته عن التقشير البارد للتخلص من بقع البشرة وتلون الجلد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

تبحث الكثير من الفتيات عن أي شيء يعيد لبشرتها النضارة والحيوية، ويخفي آثار حب الشباب والندبات ولا تعرف ما الحل.

"الخليج 365" يعرض لكم كل ما تريد معرفته عن التقشير البارد وسعره وفعاليته، وذلك وفق ما أورد موقع "medicalnews".

ما هو التقشر البارد؟

هناك مجموعة كبيرة ومتنوعة من التقشير الكيميائي، أحدثها التقشير البارد، وهو فعال في علاج اضطراب فرط التصبغ والبشرة والبقع ومناطق تلون الجلد، ويعمل أيضًا على تحسين نسيج الجلد.

أنواعه:

- تقشير الكوزميلان

- تقشير ديرماميلان

- تقشير الميلاديب

ما هي فوائد تقشير الكوزميلان وهو الأكثرهم شيوعاً؟

- تقليل البقع الداكنة وفرط التصبغ

- فعال في علاج الكلف

- موازنة إنتاج زيت البشرة

- تحسين نسيج الجلد

- لطيف وآمن على جميع أنواع البشرة

- يحفز إنتاج الكولاجين في البشرة

كيف يعمل التقشير البارد؟

يتسبب في إتلاف الجلد بطريقة خاضعة للرقابة، ما ينتج عنه جرح سطحي، نظرًا لأن عملية الشفاء الطبيعية تعمل على إصلاح الضرر، ويتم تحسين مظهر الجلد.

- تحدد طبيعة المواد الكيميائية المطبقة على الجلد العمق الذي يحدث عنده الضرر.

- يعتمد نوع التقشير المستخدم على طبيعة مشكلة الجلد المراد علاجها.

مشاكل الجلد التي تستجيب بشكل أفضل له ناتجة عن أضرار أشعة الشمس المزمنة وفوق البنفسجية.

ما الآثار الجانبية له؟

نظرًا لأن معظم أنواع التقشير يضر الجلد، فهناك فترة نقاهة ضرورية.

وكما هو الحال مع أي عملية جراحية، هناك مخاطر تشمل التندب والعدوى وتغييرات اللون غير المرغوب فيها.

- الشعور بالألم والوخز بالوجه.

- جفاف وتغير في لون الجلد .

- يمكن أن يسبب احمرارًا مؤقتًا وحكة تستمر لمدة أسبوعين

- في الوقت الحالي، غالبًا ما يستخدم أطباء الأمراض الجلدية التقشير البارد جنبًا إلى جنب مع التقنيات الأخرى، مثل الليزر لتقليل علامات أضرار أشعة الشمس أو ندبات حب الشباب لذلك يمكن أن لا يحدث أي ضرر.

سعر التقشير البارد؟

تختلف الأسعار حسب التقنيات المستخدمة ومركز التجميل، وأيضا المشكلة المراد علاجها، وعدد الجلسات التي يحددها الطبيب المعالج، ولكن بصفة عامة تتراوح الأسعار بين 500 إلى 1000 جنيه للجلسة الواحدة.