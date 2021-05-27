كيفية العناية بالأثاث المكسو بالجلد المدبوغ

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

قالت الجمعية الألمانية لصناعة وتجارة الأثاث إنه لا يجوز العناية بالأثاث المكسو بالجلد المدبوغ أو جلد النوبوك بواسطة الكريم المخصص للعناية بالجلد الأملس، وإنما بواسطة اسبراي خاص يخلو من الشحوم، مع الالتزام التام بتعليمات الجهة الصانعة.

وعند الرغبة في إزالة بقعة ما سريعا أو إضفاء لمسة نداوة على سطح الجلد المدبوغ، فينبغي حينئذ استخدام ماء مُقطَّر أو كمية قليلة للغاية من صابون طبيعي يخلو من القلويات.

وبعد ذلك تتم معالجة سطح الجلد المدبوغ بواسطة ماء مُقطَّر وقطعة قماش ناعمة مصنوعة من القطن.

وبالنسبة للمواضع الأكثر تعرضا للإجهاد مثل وسادة الجلوس ومسند الذراع ومخدع الرأس، فإنه يمكن معالجتها باستخدام فرشاة مخصصة للجلد المدبوغ، كي تستعيد رونقها الجذاب.