«جامب سوت» على شكل «بين باج» تثير جدلا على السوشيال ميديا: نمشي إزاي بالمنظر ده؟

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

منشور متداول عبر إحدى صفحات البيع الإلكترونية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أثار سخرية نشطاء السوشيال ميديا، بعد الترويج لـ«جامب سوت» مصممة على شكل «بين باج»، وذلك لتسهيل الجلوس للشخص بها في أي مكان، دون الحاجة للبحث عن مقعد.

تفاصيل الإعلان

وبلغ سعر الجامب سوت المتاحة، أكثر من 3 آلاف جنيه، حيث أثار التصميم سخرية بعض النشطاء نحو شكله وسعره، فجاء من بين التعليقات، «ودي نركب بيها المواصلات عادي؟»، «إيه الفرهدة دي هي كده هترتاح يعني بالشيلة اللي شايلاها دي؟»، «نرتاح في أي مكان ونمشي بالمنظر ده إزاي يعني».

ما هو البين باج؟

يعد البين بيج واحدًا من الاختراعات المنزلية الحديثة، التي صممت بشكل خاص لمنح الشخص راحة كبيرة عند الجلوس أو النوم او الاسترخاء عليه، وأحيانًا لقراءة كتاب أو رواية قبل النوم.

شكل البين باج

ويأتي تصميم البين باج على هيئة مقعد هوائي، يتم نفخه حسب الحجم، حيث يعد من أحدث صيحات الموضة في الأثاث المنزلي.

مميزات البين باج

- يمكن وضعه بالعديد من الأماكن المختلفة، التي من بينها، الحدائق والمنازل، وجوار حمامات السباحة، والشواطئ، والنوادي، والحفلات.

- سهولة وضعه في أماكن العمل فهو مناسب لجميع الاستخدامات.

- يتميز بخفة وزنه.

- سهولة حمله.

- توافره بالأسواق.

- يتناسب مع ديكورات المنازل المختلفة.

- مناسب لجميع أفراد العائلة من الكبار والصغار.

- إمدادها الشعور الكبير بالراحة عند الاسترخاء عليها.

- توافرها بألوان وأشكال مختلفة في الأسواق.

- سهولة تصميمه في المنزل من أبسط الأدوات.