الامارات | امرأة على رأس متحف اللوفر في باريس

شكرا لقرائتكم خبر عن امرأة على رأس متحف اللوفر في باريس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختيرت لورانس دو كار، رئيسة مقبلة لمتحف اللوفر في باريس، ما يمثل المرة الأولى التي تتولى فيها امرأة مسؤولية متحف الفن الشهير في العاصمة الفرنسية. وستخلف دو كار، جان لوك مارتينيز في سبتمبر المقبل، طبقاً لما ذكرته وزارة الثقافة، أمس، في بيان. وكانت دو كار رئيسة لمتحف «دورسيه» في باريس لمدة أربع سنوات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news