هذه المشروبات تُفاقم حرقة المعدة

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

قالت الجمعية الألمانية لأمراض الجهاز الهضمي إن بعض المشروبات تتسبب في تفاقم متاعب حرقة المعدة، ألا وهي المشروبات، التي تحفز إنتاج حمض المعدة مثل المشروبات المحتوية على الكافيين كالشاي والقهوة والمشروبات المحتوية على حمض الكربونيك والمشروبات الغنية بالسكر والخمر.

وعلى العكس من ذلك تساعد بعض المشروبات على إطفاء حرقة المعدة مثل الحليب، خاصة الحليب كامل الدسم؛ نظرا لأنه يعمل على معادلة تأثير حمض المعدة، بالإضافة إلى حليب الشوفان وحليب اللوز.

ولتجنب الإصابة بحرقة المعدة تنصح الجمعية بالإقلال من الأطعمة الحريفة والأطعمة الغنية بالدهون والوجبات الثقيلة والدسمة والفواكه الحمضية والمشروبات المحتوية على الكافيين، لا سيما قبل الذهاب إلى الفراش.

وأشارت الجمعية إلى أن تكرار الإصابة بحرقة المعدة الشديدة يستلزم استشارة الطبيب؛ نظرا لأنه يرفع خطر الإصابة بسرطان المريء.

جدير بالذكر أن حرقة المعدة هي إحساس حارق في الصدر خلف عظم القص والمنطقة فوق المعدية، وقد يرتفع مكان الألم ليصل إلى منطقة العنق.