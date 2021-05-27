علامات تنذر بارتفاع أعداد الوفيات بفيروس كورونا.. تعرف عليها

القاهرة - سمر حسين - صحة

على مدار الأيام القليلة الماضية، ارتفع أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد في جميع المحافظات، بالتزامن مع الموجة الثالة، ما أدى إلى ارتفاع أعداد الوفيات، وهناك الكثير من العلامات التي تشير إلى الإصابة بفيروس كورونا المستجد، كما يوجد علامات أيضًا تشير إلى ارتفاع في عدد وفيات المصابين بفيروس كورونا، وفق دراسة جديدة نُشرت في مجلة Influenza and Other Respiratory Viruses.

ونرصد من خلال هذا التقرير العلامات التي تنذر بارتفاع أعداد المتوفيين بفيروس كورونا، وفق الدراسة السالف ذكرها ودكتور الباطنة الدكتور عبد الرحمن محمد، كالتالي:

علامات تنذر بارتفاع أعداد الوفيات بفيروس كورونا المستجد

أثبتت الدراسة السالف ذكرها، أن انخفاض مستويات الأكسجين في الدم بمعدل غير طبيعي، بالإضافة إلى معدلات التنفس المنخفضة تعد من أقوى المؤشرات التي تنذر بارتفاع نسبة وفيات المصابين بفيروس كورونا المستجد، وقال دكتور محمد خلال حديثه لـ«هن»، إنه من المفترض أن يقوم المصاب بفيروس كورونا المستجد بمراقبة تلك العلامتين عقب التأكد من الإصابة بالفيروس جيدا، إذ أنهم ينذروا بارتفاع أعداد الوفيات في المستشفيات.

وأضاف دكتور الباطنة أن تلك العلامتين، وخصوصًا انخفاض نسبة الأكسجين في الدم، قد تؤدي إلى توقف عضلة القلب إذا انخفض الأكسجين عن المعدل المسموح به بنسبة كبيرة، فضلا عن القدرة على التنفس، والتي إذا تأثرت وانخفض معدل التنفس عن الطبيعي يؤدي إلى وفاة المصاب.

وأوضح، أنه يجب على المستشفيات أن تراقب المرضى بشكل جيد، وفي حالة إصابة أعداد كبيرة من المصابين بتلك العلامتين، فهذا يشير إلى أنه من الممكن أن تزداد أعداد الوفيات خلال فترة إصابة الكثيرين بتلك العلامتين.

وأنهى دكتور الباطنة حديثه لـ«هُن»، بأنه يجب على مريض كورونا المعزول في المنزل مراقبة تلك العلامتين جيدا، فإذا كانت نسبة الاكسجين غير منخفضة بشكل كبير وهناك قدرة على التنفس بسهولة، فهذا يعني أن الإصابة غير قوية، كما أنها تشير إلى أن هناك فرصة كبيرة للتعافي من الفيروس، وعلى العكس تمام، فإذا اصبح هناك مشكلة كبيرة في التنفس، فهذا يدل على أن الفيروس إصابته قوية.