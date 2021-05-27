الامارات | #«عزيزتي حواء».. فستان التنس.. نجم موضة الموسم

شكرا لقرائتكم خبر عن #«عزيزتي حواء».. فستان التنس.. نجم موضة الموسم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يمثل فستان التنس نجم الموضة في صيف 2021، ليمنح المرأة إطلالة جذابة وإحساساً بالراحة على غرار لاعبات التنس.

وأوضحت مجلة «Instyle» المعنية بالموضة والجمال أن فستان التنس يأتي مصنوعاً من خامة الجيرسي المضلعة، ويشتمل على ياقة وصف أزرار صغير وأكمام قصيرة، بينما تمتاز التنورة بقصة واسعة بعض الشيء مع طيات رقيقة.

وأضافت المجلة أنه يمكن تأكيد الطابع الرياضي لفستان التنس، من خلال تنسيقه مع حذاء رياضي وكاب، في حين يمكن الحصول على إطلالة أنيقة، من خلال تنسيقه مع حذاء بكعب عال وأربطة وبليزر أنيق.

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