الامارات | #«عزيزتي حواء».. كيف تتغلبين على الفُواق لدى الرضيع

شكرا لقرائتكم خبر عن #«عزيزتي حواء».. كيف تتغلبين على الفُواق لدى الرضيع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت الجمعية الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين أن حدوث الفُواق (حازوقة أو زُغطة) أثناء الرضاعة يعدّ أمراً طبيعياً لا يدعو إلى القلق غالباً، إذ تمتلئ معدة الرضيع بالهواء إلى جانب الحليب، ومن ثم تتمدد وتضغط على الحجاب الحاجز، ما يؤدي إلى حدوث تقلصات.

ولمواجهة الفُواق تنصح الجمعية بإعطاء الرضيع فترات توقف قصيرة أثناء الرضاعة، كي يتمكن من طرد الهواء من المعدة. ولهذا الغرض يمكن التبديل بين الثديين أثناء الرضاعة.

وفي حال استخدام زجاجة الرضاعة، فيمكن إبعادها عن فم الرضيع لفترة قصيرة، وذلك بعدما يشرب الرضيع نحو 60 ملليلتراً. وتساعد «السكّاتة» (اللهّاية) أيضاً في مواجهة الفواق، إذ إن مص الرضيع فيها يساعد على ارتخاء الحجاب الحاجز، ومن ثم توقف الفُواق.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news