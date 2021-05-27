الامارات | #«عزيزتي حواء».. توازن «فلورا الجلد».. سر جمال البشرة

شكرا لقرائتكم خبر عن #«عزيزتي حواء».. توازن «فلورا الجلد».. سر جمال البشرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال خبراء مجلة إن توازن الميكروبيوم يعدّ بمثابة سر صحة وجمال البشرة، إذ يساعد على التمتع ببشرة نقية تشع نضارة وحيوية.

وحسب مجلة «Elle» بالصحة والجمال فميكروبيوم الجلد المعروف أيضاً باسم فلورا الجلد عبارة عن مجموع الميكروبات التي تعيش عليه، مشيرة إلى أن حدوث اختلال في توازن الميكروبيوم يؤدي إلى ظهور الاحمرار والحكة والبثور والقشور، كما تتفاقم حالة بعض الأمراض الجلدية، مثل مرض الوردية والتهاب الجلد العصبي وحب الشباب.

وللحفاظ على توازن الميكروبيوم والحيلولة دون تعرّضه للاختلال، ينبغي عدم المبالغة في العناية بالبشرة، مع مراعاة استعمال مستحضرات العناية اللطيفة والمحايدة، والتي تخلو من المواد العطرية والمواد الحافظة والكحول، نظراً لأن هذه المواد تتسبب في إصابة البشرة بالجفاف.

وللسبب ذاته ينبغي عدم الاستحمام بماء ساخن للغاية، مع مراعاة ألا تزيد مدة الاستحمام على 10 دقائق.

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