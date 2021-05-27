الامارات | «معرض لرسوم كتب الأطفال» في «السركال أفنيو»

شكرا لقرائتكم خبر عن «معرض لرسوم كتب الأطفال» في «السركال أفنيو» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حرصاً منه على الوصول لأكبر شريحة من الأطفال واليافعين، ينقل مهرجان الشارقة القرائي للطفل، بدورته الـ12 التي تحمل شعار «لخيالك»، أصداء الدورة التاسعة من «معرض الشارقة لرسوم كتب الأطفال، إلى مركز «السركال أفينيو»– دبي، وذلك خلال الفترة من 27 حتى 29 مايو الجاري.

وسيكون الجمهور على موعد مع الدورة التاسعة من المعرض، حيث ستزدان جدران (مستودع 45) بـ58 عملاً من أجمل اللوحات التي أبدع فيها نخبة من الفنانين الرسامين العرب والأجانب، بما يشكّل فرصة مثالية للتعرّف على هذا النوع من الفنون الذي يعدّ لغة بصرية استثنائية في أعمال أدب الطفل.

وعلى هامش المعرض تقدم الفنانة الإماراتية إيمان الرئيسي، ورشة فنية تحت عنوان «بناء الشخصيات القصصية» للأطفال من الفئة العمرية 7 وحتى 12 سنة، بما ينسجم مع أهداف المهرجان الرامية إلى تعزيز الوعي الثقافي والإبداعي لدى الأجيال الجديدة.

وتتواصل فعاليات الدورة الـ12 من المهرجان، حيث يستضيف الحدث سلسلة من الجلسات الحوارية والثقافية بالتوازي مع مجموعة متكاملة من الأنشطة وورش العمل الفنية والمعرفية والثقافية التي تستهدف الأطفال من مختلف الأعمار.

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