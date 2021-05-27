الامارات | 30 فناناً عربياً يجمعون أموالاً لإعادة إعمار غزة

شكرا لقرائتكم خبر عن 30 فناناً عربياً يجمعون أموالاً لإعادة إعمار غزة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تكاتف فنانون عرب من خلال التبرع بأعمال فنية خاصة بهم من أجل جمع أموال لإعادة إعمار قطاع غزة، في معرض فني دشنته مؤسسة غاليري دار المشرق بالعاصمة الأردنية عمّان أول من أمس

وقال منظمو المعرض إن ما يزيد على 30 فناناً وفنانة، من الذين كانوا يتعاملون مع المؤسسة على مدى الأعوام الـ25 الماضية، دُعوا للمشاركة في المعرض، وأسهموا جميعاً بأعمال لهم تُباع لجمع الأموال اللازمة بشدة لقطاع غزة.

وتُطرح في المجمل 50 قطعة بقيمة 82 ألف دينار أردني (115 ألفاً و657 دولاراً) للبيع في المعرض الذي يُختتم اليوم.

وسيُقدَّم ريع المعرض إلى مؤسسة التعاون الفلسطينية، وهي منظمة أهلية غير حكومية تعمل في مجال التنمية المستدامة.

وقالت مؤسسة غاليري دار المشرق، هلا جردانة، إن المعرض يأتي لدعم الشعب الفلسطيني ومعاناته خلال هذه الفترة، مشيرة إلى أن القضية عربية، وليست مسؤولية فلسطين وحدها أو الأردن.

يشار إلى أن مئات الغارات الجوية الإسرائيلية قتلت 254 شخصاً على الأقل في غزة، وأصابت أكثر من 1900، ودمرت أو ألحقت أضراراً بمبانٍ تجارية وأبراج سكنية ومنازل خاصة في أنحاء القطاع الساحلي الصغير.

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