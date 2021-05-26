مايا دياب في أحدث ظهور لها عبر «إنستجرام».. ومتابعون: صنع في درب البرابرة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نشرت الفنانة مايا دياب صورة جديدة لها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بإطلالة جديدة، ما جعل الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتداولون تلك الصورة، منها ما يشيد بإطلالتها تلك، والبعض الآخر يوجه لها النقد.

وحرصت مايا دياب في إطلالتها تلك على الظهور بـ«جامب سوت» باللون الأسود، يتميز بحشمته إذ أنه يغطي الذراعين بأكمامه الطويلة، فضلا عن احتواءه على رقبة من نفس القماش الأسود، مغطى بالخرز اللامع المنسدل عدة سنتيمترات.

إطلالة مايا دياب

وحرصت الفنانة مايا دياب في إطلالتها تلك خلال الصورة على الظهور بشعر قصير منسدل على كتفيها، بلون البلوند، واضعه ميك أب بسيط هادئ، يكاد أن يبرز ملامحها فقط، بالإضافة إلى المانكير الذي غطى أظافرها باللون البنفسجي.

تشبيه إطلالة مايا دياب بـ «النجف»

وعن سبب انتقاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي لتلك الإطلالة، فجاءت الجامب سوت مغطاة بالخرز من الزجاج اللامع المنسدل بلعدة سنتيمترات، وأرفق رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع صورتها تلك صورة لنجفة، في إشارة منهم إلى تشبيهها بالنجفة فى هيئتها تلك، وجاءت أبرز التعليقات على تلك الإطلالة «صنع في درب البرابرة»، في إشارة إلى منطقة درب البرابرة في وسط البلد والمشهورة ببيع النجف.

وبالرغم من توجيه الانتقادات لها في تلك الإطلالة، إلا أنها تلقت أشادة الكثير من المتابعين لها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات، معلقين لها بالكثير من التعليقات الإيجابية التي تعبر عن إعجابهم بتلك الإطلالة، والتي كان أبرزها «معقوله جمالك ده يا مايا»، وعلق آخر قائلا «ربنا يحميكي بجد ما شاء الله».